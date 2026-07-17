"Шокирующая уязвимость". Впервые за 100 лет: Срыв выборов в США? Трамп рассекретил разведданые "о работе Китая, России, Ирана и КНДР"

12:57, 17 июл 2026

Президент США заявил о масштабном иностранном вмешательстве в американские выборы и анонсировал первые за более чем 100 лет изменения в избирательном законодательстве. Об этом стало известно после публичного обращения Дональда Трампа, в котором он распорядился немедленно обнародовать разведывательные данные о предполагаемых угрозах избирательной инфраструктуре страны.

Дональд Трамп объявил о рассекречивании разведывательных материалов, которые, по его словам, свидетельствуют о серьёзных уязвимостях в системе голосования Соединённых Штатов. По заявлению президента, эти сведения намеренно скрывались от американских граждан на протяжении многих лет.

«Существующая избирательная система представляет собой серьёзную угрозу, поскольку она крайне уязвима для взлома и иностранного вмешательства, причём в масштабах, которые ранее казались невозможными», — заявил Трамп, добавив, что именно граждане страны были лишены доступа к этой информации.

В числе государств, которым инкриминируется вмешательство в американские выборы, Трамп назвал Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Наиболее серьёзные обвинения были адресованы Пекину. По словам президента, начиная с избирательного цикла 2020 года Китай получил несанкционированный доступ к базам данных 220 миллионов американских избирателей. Речь идёт о персональных сведениях — именах, адресах, номерах телефонов, политических предпочтениях и иной конфиденциальной информации.

Помимо этого, Трамп сообщил, что американские власти выявили около 278 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в федеральных выборах, при этом допустив, что реальная цифра может оказаться выше. Президент также поручил привлечь к ответственности тех, кто скрывал сведения об уязвимостях систем голосования, обвинив в этом так называемое «глубинное государство».

На фоне сделанных заявлений Трамп анонсировал реформу избирательного законодательства. По оценке политолога Марата Баширова, речь идёт о наиболее значительных изменениях в этой сфере за последние более чем 100 лет — с 1913 года, когда была принята 17-я поправка к Конституции США, установившая прямые всенародные выборы сенаторов.

Основным элементом предлагаемых преобразований является обязательное подтверждение личности и права на участие в голосовании. По словам Баширова, действовавшая ранее система допускала существенные злоупотребления: на избирательных участках принимали граждан без документов, удостоверяющих личность, а голосование по почте и через интернет фактически осуществлялось без какого-либо контроля.

«Приходишь на избирательный участок, говоришь, что ты Джон и забыл паспорт, — и тебе верили на слово», — описал сложившуюся практику эксперт, проведя параллель с российской системой верификации через «Госуслуги».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI