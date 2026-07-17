"Шокирующая уязвимость". Впервые за 100 лет: Срыв выборов в США? Трамп рассекретил разведданые "о работе Китая, России, Ирана и КНДР"
12:57, 17 июл 2026
Президент США заявил о масштабном иностранном вмешательстве в американские выборы и анонсировал первые за более чем 100 лет изменения в избирательном законодательстве. Об этом стало известно после публичного обращения Дональда Трампа, в котором он распорядился немедленно обнародовать разведывательные данные о предполагаемых угрозах избирательной инфраструктуре страны.
Дональд Трамп объявил о рассекречивании разведывательных материалов, которые, по его словам, свидетельствуют о серьёзных уязвимостях в системе голосования Соединённых Штатов. По заявлению президента, эти сведения намеренно скрывались от американских граждан на протяжении многих лет.
В числе государств, которым инкриминируется вмешательство в американские выборы, Трамп назвал Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Наиболее серьёзные обвинения были адресованы Пекину. По словам президента, начиная с избирательного цикла 2020 года Китай получил несанкционированный доступ к базам данных 220 миллионов американских избирателей. Речь идёт о персональных сведениях — именах, адресах, номерах телефонов, политических предпочтениях и иной конфиденциальной информации.
Помимо этого, Трамп сообщил, что американские власти выявили около 278 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в федеральных выборах, при этом допустив, что реальная цифра может оказаться выше. Президент также поручил привлечь к ответственности тех, кто скрывал сведения об уязвимостях систем голосования, обвинив в этом так называемое «глубинное государство».
На фоне сделанных заявлений Трамп анонсировал реформу избирательного законодательства. По оценке политолога Марата Баширова, речь идёт о наиболее значительных изменениях в этой сфере за последние более чем 100 лет — с 1913 года, когда была принята 17-я поправка к Конституции США, установившая прямые всенародные выборы сенаторов.
Основным элементом предлагаемых преобразований является обязательное подтверждение личности и права на участие в голосовании. По словам Баширова, действовавшая ранее система допускала существенные злоупотребления: на избирательных участках принимали граждан без документов, удостоверяющих личность, а голосование по почте и через интернет фактически осуществлялось без какого-либо контроля.
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