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Атаки на Россию прекратятся? Зеленский допустил большую ошибку – на улицы вышли тысячи

Атаки на Россию прекратятся? Зеленский допустил большую ошибку – на улицы вышли тысячи

13:03, 17 июл 2026

Тысячи украинцев вышли на улицы в нескольких регионах страны, выразив несогласие с решением Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Михаила Федорова. В Кремле заявили о безразличии к кадровым изменениям, однако ряд источников сообщает об иной реакции российской стороны.

На Украине прокатилась волна протестных выступлений после того, как президент Владимир Зеленский принял решение об отставке министра обороны Михаила Федорова. Акции прошли в нескольких регионах страны, а их участниками стали тысячи граждан. Об этом сообщают, в том числе, представители украинского подполья.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал в своём телеграм-канале сообщение о том, что в ряде областей на улицы вышли не просто сотни, а тысячи человек. По его оценке, отставка Федорова объективно выгодна российской стороне: при нём украинское военное ведомство выстроило более эффективную работу как в тылу, так и непосредственно в зоне боевых действий, что создавало дополнительные трудности для России.

Официальная позиция Москвы, озвученная пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым, сводится к тому, что российской стороне принципиально безразлично, кто возглавит украинский оборонный блок. Вместе с тем телеграм-канал INSIDER-T, связанный, по имеющимся сведениям, с покинувшим Россию оппозиционным предпринимателем, утверждает об ином настрое в Кремле: там якобы расценивают уход Федорова как благоприятный для себя исход, поскольку он считался одной из ключевых фигур, обеспечивавших эффективность украинских операций.

Тот же источник ссылается на прогнозы аналитиков, согласно которым интенсивность воздушных ударов Украины по российской территории может снизиться — количество применяемых ракет и беспилотников предположительно сократится.

Между тем никаких видимых признаков снижения активности украинской стороны на данный момент не фиксируется. Вакантную должность министра обороны предстоит занять новому человеку, и с учётом текущей обстановки на Украине кандидат, склонный к переговорному урегулированию, к этому посту допущен не будет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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