Сводка с фронтов СВО 18 июля: Генштаб "вынужден менять планы наступления". Части окружены. Голос из окопа - "Нас расстреляют, нас убьют"

11:37, 18 июл 2026

Российские войска продвигаются в районе Константиновки и Краматорска. Украинское командование вынуждено пересматривать тактику. Пленный ВСУ описал условия на передовой.

Российские подразделения продолжают вести боевые действия сразу на нескольких направлениях — от Сумской области до Краматорска. По данным военных источников и оценкам украинской стороны, ситуация на ряде участков фронта складывается не в пользу ВСУ: части оказались в окружении, резервов не хватает, а украинское командование вынуждено пересматривать планы прямо в ходе операций.

На Сумском направлении, в Шосткинском районе, подразделения группировки войск «Север» ведут стрелковые бои в районе Уланово и на подходах к Малой Слободке. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Два Майора». Боестолкновения не стихают также в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи и посёлке Хотень. Контратака штурмовой группы 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ была отбита.

На Харьковском направлении российские подразделения не прекращают наступательных действий в посёлке Казачья Лопань. На Волчанском участке бои продолжаются в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково и в посёлке Белый Колодезь. Западнее Петро-Ивановки, а также в лесных массивах у сёл Артельное, Бударки и Землянки идут стрелковые бои.

Генштаб меняет планы

Основные события минувших суток сосредоточились на центральных направлениях. В Константиновке российские войска продолжают зачистку городских кварталов от остатков украинских подразделений. По оценке полковника сил специальных операций ВСУ Владимира Антонюка, на западном берегу реки Кривой Торец зачистка к 16 июля была завершена полностью. На восточном берегу операция ещё продолжается? её осложняет открытый фланг на участке от Новодмитровки до Часового Яра, из-за чего российское командование пока не имеет возможности существенно нарастить численность пехоты в этом секторе.

По словам Антонюка, выжившие украинские военнослужащие фактически прекратили организованное сопротивление и сосредоточились на том, чтобы не попасть в плен. В тот же период российское командование, по его оценке, пыталось решать три задачи параллельно: ликвидировать очаги сопротивления, отсечь 24-ю бригаду ВСУ в районе Часового Яра и развивать наступление из Константиновки вдоль шоссе на северо-запад, в направлении Алексеево-Дружковки.

Однако контратаки украинских подразделений на северные микрорайоны Константиновки вынудили российское командование скорректировать приоритеты. Удержав позиции на северной окраине и перекрыв пути отхода окружённым частям ВСУ, российские войска временно приостановили выполнение остальных задач и сосредоточились исключительно на зачистке восточного берега с юга на север.

Плацдарм у Краматорска

На Славянско-Краматорском направлении инициатива, по оценке украинской стороны, остаётся за российскими штурмовыми группами. Особую угрозу для ВСУ представляет плацдарм между первой и второй линиями украинской обороны в районе сёл Малиновка и Тихоновка. За прошедшие сутки российские подразделения продвинулись на три километра в направлении Краматорска и ведут бои в селе Васютинское. Данные с беспилотников фиксируют одновременные боестолкновения сразу в трёх частях населённого пункта, заявил полковник Антонюк.

Попытка украинских подразделений контратаковать Малиновку с высотных позиций не увенчалась успехом. Украинское подразделение попало в окружение и было уничтожено в центре села.

Примечательно, что ещё неделю назад ряд украинских изданий характеризовал происходящее как исключительно медийную акцию российской стороны, утверждая, что плацдарм не имеет стратегических перспектив. Однако линия фронта продолжает смещаться на запад. Российские подразделения действуют не широким фронтом, а серией узких параллельных вклинений — единственная возможная тактика с учётом рельефа местности.

Несмотря на то, что направления продвижения просматриваются по картам, остановить наступление украинскому командованию не удаётся. По оценке Антонюка, причина очевидна: острая нехватка личного состава. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский издал приказ, ограничивающий пребывание военнослужащих на передовой двумя месяцами, однако в собственном официальном Telegram-канале фактически признал, что выполнение этого требования в нынешних условиях невозможно.

«Крайние четыре дня вообще ничего не ели»

На допросе один из украинских военнопленных рассказал об условиях службы на передовой. По его словам, перед отправкой ему обещали, что он пробудет на позициях не более двух недель, а задачи сводились к наблюдению и прослушиванию. На деле всё сложилось иначе.

Военнослужащий описал несколько суток без воды и еды — на четверых приходился один немецкий сухой паёк на три-четыре дня. Группа находилась под постоянным воздействием беспилотников: по его словам, только за день фиксировалось от 12 до 15 сбросов противотанковых мин с БПЛА. Свет в укрытии пришлось отключить.

Пленный описал момент захвата: он услышал шаги снаружи, следом оборвалась связь и рядом произошёл взрыв. Группа немедленно погасила фонари. Затем послышались голоса с требованием сдаться. По словам военнослужащего, один из сослуживцев по имени Влад находился в состоянии сильного испуга и повторял: «Нас расстреляют, нас убьют».

Позиция, к которой его в итоге доставили, по его же словам, располагалась в 70–100 метрах от его собственного укрытия. Последние четыре дня группа не получала никакого продовольствия. Пленный отметил, что взявшие его в плен российские военнослужащие накормили его и оставили живым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI