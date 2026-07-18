Главное за ночь и утро 18 июля. Что случилось с богатейшей нацией СССР? Маск и Карп накажут Зеленского. «Сырскому тоже досталось»

11:47, 18 июл 2026

Больше половины грузин считают, что при СССР государство о них заботилось лучше. На Украине отставка министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова переросла в скандал: публичные обвинения в адрес армейского командования, протесты на улицах и реальная угроза разрыва с американскими технологическими компаниями.

Грузия: между мифом и реальностью

Спор о советском прошлом в Грузии длится уже тридцать лет и затихать не собирается. Поводом для новой волны дискуссий стали данные социологического опроса, заказанного финансируемым США фондом. В 2022 году 52% жителей страны сказали: при СССР государство защищало их лучше, чем сейчас. Не согласились с этим 38%.

Расклад по географии предсказуем: в Тбилиси и Батуми к советскому периоду относятся критичнее, в сельской местности ностальгия острее. Сами участники опроса признают — за тридцать с лишним лет воспоминания неизбежно переосмыслились, причём в обе стороны.

Грузия вышла из СССР стремительно — бойкотировала союзный референдум, в мае 1991-го избрала Гамсахурдиа президентом. А дальше — переворот, гражданская война, конфликты в Абхазии и Южной Осетии, экономический обвал. Население сократилось с 5,5 до 3,7 миллиона: люди уезжали в Россию, Европу, США.

Тбилисский бизнесмен Гиви Табидзе вспоминает то время коротко: события после распада СССР неслись с такой скоростью, что осознать происходящее удалось только спустя годы.

Винодел Эрик Картвелишвили более категоричен. Знай грузины заранее, чем обернётся независимость экономически, — неизвестно, проголосовали бы они так же. В советское время республика, по его словам, жила неплохо, пожалуй, лучше других. Из союзного бюджета получала больше, чем отдавала, а в тени процветали одежда, фрукты, цветы.

Но идеализировать ту эпоху согласны не все. Коллекционер ретроавтомобилей Шалва Замтарадзе напоминает о другом: дефицит, очереди на жильё и машины годами, запрет на выезд, репрессии.

Критикуют и сегодняшнюю Грузию. Часть собеседников считает: страна так и не разобралась со своими проблемами, предпочитая списывать неудачи на Россию. Предприниматель Зураб Энагели формулирует это жёстко: одни живут прошлым, другие — будущим, настоящим — никто.

Противостояние с Россией между тем постепенно сходит на нет: грузинские вина и минералка вернулись на российский рынок, туристов из России снова миллионы. А внутренний спор — советское прошлое как утраченная стабильность или эпоха несвободы — продолжается.

Украина: отставка Фёдорова

Пока Грузия разбирается с историей, Киев переживает политический кризис и его источник неожиданный. Уход министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова всколыхнул сразу несколько болезненных тем.

Политолог Алексей Живов считает: последствия могут оказаться серьёзнее, чем выглядят сейчас. Фёдоров был главным мостом между Киевом и американским технологическим бизнесом. Через него — Маск и Starlink, через него — Алекс Карп и Palantir. Уйдёт связующее звено и отношения с этими людьми усложнятся.

Официальная версия увольнения — просчёты при реформировании военкоматов. Большинство наблюдателей в неё не верят.

Financial Times рисует другую картину: Фёдоров мешал оборонным закупкам, выгодным окружению Зеленского, пытался бороться с коррупцией и в итоге задел слишком влиятельных людей. Украинский Telegram-канал «Резидент» написал об этом раньше всех.

После объявления об отставке протесты прошли в нескольких городах. Среди недовольных — не только гражданские активисты, но и военные. Это отдельная история.

Фёдоров против Сырского

Фёдоров молчать не стал. После увольнения он публично атаковал военное командование — досталось и начальнику Генштаба, и главнокомандующему Александру Сырскому.

По его словам, он предлагал сменить армейское руководство: без этого, убеждён экс-министр, победить Россию невозможно. Сырского он обвинил в блокировании реформы военкоматов и аппаратных играх в интересах отдельных группировок.

Аналитический канал «Канал визионера» констатирует: конфликт давно вышел за рамки борьбы за рейтинги. На кону — контроль над армией и военным бюджетом.

На это обратили внимание The Wall Street Journal, Financial Times и французская Le Monde. В соцсетях происходящее комментируют в привычном духе: смена лиц ситуацию не меняет.

Тем временем Россия продолжает удары. По данным Минобороны РФ, за последние дни поражены объекты в портах Одессы и Южного, уничтожены топливные резервуары, нанесены удары в районе острова Змеиный. Ракеты прилетели и в Дарницкий район Киева — по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил: взрывы были слышны по всему городу, над одним из мест — столб дыма.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI