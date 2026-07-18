Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Главное за ночь и утро 18 июля. Что случилось с богатейшей нацией СССР? Маск и Карп накажут Зеленского. «Сырскому тоже досталось»

Главное за ночь и утро 18 июля. Что случилось с богатейшей нацией СССР? Маск и Карп накажут Зеленского. «Сырскому тоже досталось»

11:47, 18 июл 2026

Больше половины грузин считают, что при СССР государство о них заботилось лучше. На Украине отставка министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова переросла в скандал: публичные обвинения в адрес армейского командования, протесты на улицах и реальная угроза разрыва с американскими технологическими компаниями.

Грузия: между мифом и реальностью

Спор о советском прошлом в Грузии длится уже тридцать лет и затихать не собирается. Поводом для новой волны дискуссий стали данные социологического опроса, заказанного финансируемым США фондом. В 2022 году 52% жителей страны сказали: при СССР государство защищало их лучше, чем сейчас. Не согласились с этим 38%.

Расклад по географии предсказуем: в Тбилиси и Батуми к советскому периоду относятся критичнее, в сельской местности ностальгия острее. Сами участники опроса признают — за тридцать с лишним лет воспоминания неизбежно переосмыслились, причём в обе стороны.

Грузия вышла из СССР стремительно — бойкотировала союзный референдум, в мае 1991-го избрала Гамсахурдиа президентом. А дальше — переворот, гражданская война, конфликты в Абхазии и Южной Осетии, экономический обвал. Население сократилось с 5,5 до 3,7 миллиона: люди уезжали в Россию, Европу, США.

Тбилисский бизнесмен Гиви Табидзе вспоминает то время коротко: события после распада СССР неслись с такой скоростью, что осознать происходящее удалось только спустя годы.

Винодел Эрик Картвелишвили более категоричен. Знай грузины заранее, чем обернётся независимость экономически, — неизвестно, проголосовали бы они так же. В советское время республика, по его словам, жила неплохо, пожалуй, лучше других. Из союзного бюджета получала больше, чем отдавала, а в тени процветали одежда, фрукты, цветы.

Но идеализировать ту эпоху согласны не все. Коллекционер ретроавтомобилей Шалва Замтарадзе напоминает о другом: дефицит, очереди на жильё и машины годами, запрет на выезд, репрессии.

Критикуют и сегодняшнюю Грузию. Часть собеседников считает: страна так и не разобралась со своими проблемами, предпочитая списывать неудачи на Россию. Предприниматель Зураб Энагели формулирует это жёстко: одни живут прошлым, другие — будущим, настоящим — никто.

Противостояние с Россией между тем постепенно сходит на нет: грузинские вина и минералка вернулись на российский рынок, туристов из России снова миллионы. А внутренний спор — советское прошлое как утраченная стабильность или эпоха несвободы — продолжается.

Украина: отставка Фёдорова

Пока Грузия разбирается с историей, Киев переживает политический кризис и его источник неожиданный. Уход министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова всколыхнул сразу несколько болезненных тем.

Политолог Алексей Живов считает: последствия могут оказаться серьёзнее, чем выглядят сейчас. Фёдоров был главным мостом между Киевом и американским технологическим бизнесом. Через него — Маск и Starlink, через него — Алекс Карп и Palantir. Уйдёт связующее звено и отношения с этими людьми усложнятся.

Официальная версия увольнения — просчёты при реформировании военкоматов. Большинство наблюдателей в неё не верят.

Financial Times рисует другую картину: Фёдоров мешал оборонным закупкам, выгодным окружению Зеленского, пытался бороться с коррупцией и в итоге задел слишком влиятельных людей. Украинский Telegram-канал «Резидент» написал об этом раньше всех.

После объявления об отставке протесты прошли в нескольких городах. Среди недовольных — не только гражданские активисты, но и военные. Это отдельная история.

Фёдоров против Сырского

Фёдоров молчать не стал. После увольнения он публично атаковал военное командование — досталось и начальнику Генштаба, и главнокомандующему Александру Сырскому.

По его словам, он предлагал сменить армейское руководство: без этого, убеждён экс-министр, победить Россию невозможно. Сырского он обвинил в блокировании реформы военкоматов и аппаратных играх в интересах отдельных группировок.

Аналитический канал «Канал визионера» констатирует: конфликт давно вышел за рамки борьбы за рейтинги. На кону — контроль над армией и военным бюджетом.

На это обратили внимание The Wall Street Journal, Financial Times и французская Le Monde. В соцсетях происходящее комментируют в привычном духе: смена лиц ситуацию не меняет.

Тем временем Россия продолжает удары. По данным Минобороны РФ, за последние дни поражены объекты в портах Одессы и Южного, уничтожены топливные резервуары, нанесены удары в районе острова Змеиный. Ракеты прилетели и в Дарницкий район Киева — по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил: взрывы были слышны по всему городу, над одним из мест — столб дыма.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 18 июля: Генштаб "вынужден менять планы наступления". Части окружены. Голос из окопа - "Нас расстреляют, нас убьют"

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 18 июля: Генштаб "вынужден менять планы наступления". Части окружены. Голос из окопа - "Нас расстреляют, нас убьют"
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Атаки на Россию прекратятся? Зеленский допустил большую ошибку – на улицы вышли тысячи
Россия/мир
Атаки на Россию прекратятся? Зеленский допустил большую ошибку – на улицы вышли тысячи
«Это вы мне должны»: Ивар Калныньш заявил, что в СССР на нем зарабатывали миллионы — предъявил счет народу
Россия/мир
«Это вы мне должны»: Ивар Калныньш заявил, что в СССР на нем зарабатывали миллионы — предъявил счет народу
Необычные факты о продуктах в СССР: почему молоко продавали именно в треугольных пакетах — о таком и не подозревали
Интересное
Необычные факты о продуктах в СССР: почему молоко продавали именно в треугольных пакетах — о таком и не подозревали
Как приготовить домашний квас: рецепт времен СССР
Это интересно
Как приготовить домашний квас: рецепт времен СССР


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен