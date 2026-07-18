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Протесты в Киеве. Бунтуют даже в подземке. Пошли слухи о «Майдане»

Протесты в Киеве. Бунтуют даже в подземке. Пошли слухи о «Майдане»

11:54, 18 июл 2026

В пятницу, 17 июля, украинские города накрыло протестами. Киев, Одесса, Львов, Николаев — люди вышли с плакатами и требованием: уволить главкома Сырского, вернуть Фёдорова. Не в переносном смысле — демонстранты заполнили и площади, и подземные переходы. Четверг был скромнее.

Поводом стала отставка Михаила Фёдорова, до недавних пор одного из ближайших к Зеленскому людей. Почему его убрали — объяснений несколько, и ни одно не официальное. Называют коррупцию и предполагаемые схемы с оружием. Говорят ещё о другом: Фёдоров начал политически расти, и президент это почувствовал. Аналогия с историей Залужного напрашивается сама собой. «Украинская правда» добавляет: реформу территориальных центров комплектования при Фёдорове так и не запустили. Теперь этим, судя по всему, займётся глава МВД Клименко.

Сыграл роль и личный конфликт Фёдорова с Сырским. Плюс — хронические проблемы с финансированием оборонных предприятий.

Фёдоров молчать не стал. Публично раскритиковал своё отстранение, заявил, что при нынешнем военном руководстве рассчитывать на результат не приходится. За ним потянулись другие военные чиновники.

За рубежом отреагировали без энтузиазма. France 24 предупреждает: армия может войти в полосу неопределённости. The New York Times пишет, что перестановка бьёт по стратегическим перспективам. Там же отмечают: у Фёдорова не было военного прошлого, часть командиров считала его «мастером презентаций», но в оборонной промышленности он нажил себе врагов куда серьёзнее, чем критиков в форме.

Слово «Майдан» уже звучит. Пока — в слухах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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