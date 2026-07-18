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"Российско-украинская война продлится до 2028-2029": Аналитик разобрался, есть ли у США деньги ещё на три года конфликта

"Российско-украинская война продлится до 2028-2029": Аналитик разобрался, есть ли у США деньги ещё на три года конфликта

11:59, 18 июл 2026

Украинский политолог Алексей Кущ считает, что война закончится не раньше 2028–2029 года и это ещё оптимистичный сценарий.

Финансирование на два года уже есть. Трамп, судя по всему, тоже не ждёт быстрого финала: по данным Куща, американский президент называл именно этот горизонт. Политолог, впрочем, писал об этом и раньше — задолго до того, как тема стала общим местом.

Никто из внешних игроков не горит желанием заканчивать войну до 2028-го. Просто не горит — и всё.

Первое окно для переговоров — лето 2028 года, второе — лето 2029-го. Оба срока завязаны на американский политический цикл: либо нынешняя администрация успевает до выборов, либо следующая разбирается уже после инаугурации.

Кущ сравнивает происходящее с ирано-иракской войной 1980–1988 годов: вялые бои на линии фронта, удары по гражданской инфраструктуре, постепенное истощение мобилизационных резервов с обеих сторон. Картина не новая и не слишком обнадёживающая.

Денег хватит на два года. Если поставки оружия прекратятся и Украине придётся покупать его самостоятельно — на один год. Все разговоры о нехватке финансирования, по мнению политолога, — это не констатация факта, а способ выбить больше поддержки. Реальная проблема не в деньгах и не в оружии. В усталости.

Для справки: годовой дефицит украинского бюджета — 40 млрд долларов, золотовалютные резервы — 53 млрд.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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