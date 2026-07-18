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Главное к утру 18 июля. Трамп в отчаянии. "Рвение Герасимова не оценили". Войска пробивают дорогу на Киев?

Главное к утру 18 июля. Трамп в отчаянии. "Рвение Герасимова не оценили". Войска пробивают дорогу на Киев?

12:11, 18 июл 2026

Трамп в отчаянии - Иран больно ударил по глазам и нервам США на Ближнем Востоке. В информполе снова заговорили о грядущей мобилизации - якобы Верховному главнокомандующему доложили о готовности системы, но "рвение Герасимова не оценили".

Иран ударил по «глазам» США

КСИР атаковал американскую военную инфраструктуру сразу в четырёх странах. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал это ударом по «глазам и нервам» американской военной системы и технически он прав.

В Кувейте под удар попали радары C-RAM, центр спутниковой связи, авиабаза Али аль-Салем и военный причал в Шуайбе. В Иордании — авиабаза Муваффак Салти. Там, по иранским данным, уничтожены центр связи и зона хранения авиации. В Бахрейне сгорели радар и топливный склад на базе Шейх Иса.

Неожиданным стал удар по Оману. Страна пыталась выступать посредником и всё равно получила ракету в Crown Plaza в Дукме, где жили американские военные. Тегеран последовательно выбивает узлы управления и снабжения, а не отдельные объекты.

Картина у Вашингтона невесёлая. По данным The Hill, пополнить запасы вооружений, израсходованных только в первых операциях против Ирана, США смогут не раньше чем через четыре года. Даже при нынешнем рекордном военном бюджете. Коммерческие перевозчики уходят из Ормузского пролива. Один из источников Reuters сформулировал просто: США ситуацию не контролируют.

Трамп выбирает между новыми авиаударами, блокадой Ормузского пролива и ограниченной наземной операцией. Иранское командование «Хатам аль-Анбия» предупредило: если американцы тронут инфраструктуру внутри Ирана, они уничтожат всё региональное - «как будто этого на свете не было». Хуситы в Йемене параллельно готовятся закрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Нефть уже отреагировала: Urals за несколько дней заметно прибавила в цене.

«Рвение Герасимова не оценили»: что стоит за слухами

Слухи о мобилизации снова пошли по телеграм-каналам. На этот раз источники утверждали, что начальник Генштаба Герасимов доложил президенту о готовности электронных систем Минобороны - обновлённый реестр военнообязанных, цифровые повестки, учёт резервистов. Технически это не мобилизация, а инфраструктура под неё.

Обозреватель Царьграда Олег Беликов так и говорит: речь шла о технической готовности, не более. Однако инсайдеры либерального толка прочитали доклад как сигнал к скорому началу новой волны. По тем же источникам, Путин оснований для мобилизации не увидел. Контрактники и добровольцы пока справляются. Отсюда и версия про «рвение, которое не оценили».

Беликов считает эти публикации попыткой вбить клин между военным руководством и Кремлём. Волну раздувают и в России, и на Украине. Украинская сторона реально опасается увеличения российской группировки и связывает с этим кадровые перестановки в Минобороны.

Спор о необходимости мобилизации продолжается. Полковник в отставке Аслан Нахушев предупреждает, что личного состава в будущем может не хватить. Ветеран «Витязя» Евгений Гольман думает иначе: «Не понимаю, зачем нам мобилизация, когда надо учить ребят летать на дронах — и всё. Не парашют, не БМД, не танки. Технологическая война».

Сумское направление: дорога на Киев?

Россия несколько дней бьёт по военной инфраструктуре Киева. Лебедев сообщил, что в ночь на 16 июля двумя модифицированными баллистическими ракетами накрыли складской комплекс, где производились дальнобойные беспилотники.

Военный аналитик Юрий Баранчик обращает внимание на избирательность ударов. Предприятия с иностранным капиталом не трогают, аграрный экспорт через Одессу работает. Случайность это или договорённости — отдельный вопрос.

Главное сейчас — Сумское направление. Группировка «Север» продвигается вдоль трассы Москва — Киев. После взятия Бачевска бои идут у Толстодубово и Малой Слободки. Военкор Юрий Котенок полагает, что закрепившись там, российские подразделения смогут перекрыть крупный участок украинской обороны восточнее Суходола.

Район Глухова важен отдельно. Он открывает выход к трассе Е-95 Киев — Чернигов и бьёт по тыловым коммуникациям украинской группировки. ВСУ реагируют жёстко. Говорить о наступлении на Киев пока преждевременно, но именно этот участок сейчас горячее других.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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