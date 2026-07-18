12:17, 18 июл 2026

Британцы подтягивают войска к русским границам. Польский Forsal вынес в заголовок: «Ещё больше войск под носом у России». И поводов так писать хватает.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил, что британский контингент вырастет с 900 до 1200 человек. Но дело не только в цифрах. До прихода новой бригады в Эстонии развернут склады с боеприпасами, в том числе с БПЛА, способными бить вглубь территории. Это, по словам Певкура, ускорит реагирование на «возможную угрозу». Угроза у него одна — Россия.

Параллельно Эстония строит военную базу в Нарве. Семь с половиной тысяч квадратных метров, постоянный гарнизон на 200 человек, при необходимости — до тысячи. И это в городе, который стоит буквально через реку от Ивангорода.

Forsal после всего этого написал коротко: «Эстония готовится к худшему». Два месяца назад Эстония за рекордные сроки вырыла десять километров противотанковых рвов на границе с Россией и укрепила их «зубами дракона». Это уже не риторика, это бетон и земля.

Россия свою позицию обозначала не раз. НАТО слушать не торопится — ссылается на «русскую угрозу» и продолжает придвигаться ближе. Между тем Москва планов нападения на страны альянса не строит. По крайней мере, об этом открыто не заявляла.

Проблема в другом. Склады, базы, рвы — всё это сужает пространство для манёвра. Любая случайность на такой насыщенной границе рискует быть считана как начало удара. Пожалуй, именно это сейчас опаснее всего — не чья-то злая воля, а механика эскалации, которую уже почти никто не контролирует.

Путин сказал: Россия к войне готова. Вопрос, понимают ли в Брюсселе, что это не блеф.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI