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После этой фразы Минобороны России началась новая фаза: "Это вам не футбол! Удары без перерыва"

После этой фразы Минобороны России началась новая фаза: "Это вам не футбол! Удары без перерыва"

12:35, 18 июл 2026

Министерство обороны России опубликовало графический материал с надписью «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва» на фоне ракетного пуска. Публикация мгновенно распространилась в Telegram-каналах и была воспринята как сигнал о смене информационной и военной тактики. О ключевых событиях последних суток сообщают координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, издание «Украинская правда» и ряд военных аналитиков.

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал новый формат заявлений ведомства. По его словам, подобные формулировки разительно отличаются от привычных апелляций к «ответным мерам» и указывают на принципиально иной характер действий российской стороны. Россия, по оценкам наблюдателей, последовательно переходит от точечных операций к непрерывному давлению на военную и производственную инфраструктуру Украины.

На протяжении почти недели удары наносятся по Киеву и другим регионам страны. Среди целей — производственные площадки, о запуске которых украинская сторона открыто сообщала публично. По данным Лебедева, в западной части украинской столицы поражено предприятие по выпуску дальнобойных беспилотников: по объекту было применено два модифицированных баллистических ракетных комплекса.

Ещё одним объектом атаки стал Дарницкий бетонный завод. Туда пришли два ракетных комплекса «Искандер-М» и ещё две баллистические ракеты. В результате на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, факт которого подтверждён спутниковыми данными NASA. Кроме того, удары зафиксированы по складской зоне в районе Позняки и по объекту в более центральной части города. Во всех случаях очевидцы фиксировали повторные взрывы и обширные очаги возгорания.

Серия атак выявила ограниченность украинской системы противовоздушной обороны. Даже после получения новой партии ракет-перехватчиков PAC-3 системе удалось нейтрализовать лишь часть целей. Большинство баллистических ракет достигло объектов. Аналитики констатируют: потенциал украинской ПВО сокращается, а её результативность снижается.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский ускорил работу по реформированию территориальных центров комплектования. По информации «Украинской правды», именно с этим процессом связана отставка министра обороны Фёдорова. Зеленский публично заявил: если после президентских выборов в России будет объявлена мобилизация, последствия окажутся крайне серьёзными.

Российские власти неоднократно отрицали необходимость дополнительной мобилизации. Эксперты расценивают тиражирование подобных тезисов как попытку воздействовать на внутриполитическую обстановку в России. Президент страны Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что условия возможного урегулирования для Киева становятся жёстче с каждым новым действием украинской стороны. Военную инициативу на фронте аналитики и представители самих Вооружённых сил Украины признают за российской армией.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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