Сводка с фронтов СВО 19 июля: Крепость пала, батальоны отступают – новый прорыв

11:45, 19 июл 2026

Российская армия продолжает наступление в Донбассе. После занятия Константиновки передовые подразделения зашли в Алексеево-Дружковку и завязали там бои. Параллельно зафиксирована эскалация ударов по морской инфраструктуре Украины и ракетный удар по Киеву.

Удары с обеих сторон

В ночь на 15 июля российские вооружённые силы нанесли по Киеву удар, который военные наблюдатели характеризуют как наиболее масштабный за весь период специальной военной операции. В течение одного часа по целям в украинской столице было выпущено около 50 ракет различных типов. Силы ПВО Украины не сумели перехватить всё выпущенное, в Киеве вспыхнули пожары.

В качестве ответного шага украинская сторона нанесла удар по складам крупного российского маркетплейса. По оценке военного блогера Юрия Подоляки, этот удар стал реакцией на российские атаки по украинской почтовой логистике. При этом он проводит принципиальное различие: украинская почтовая служба задействована в доставке военных грузов, тогда как российские торговые платформы к военной логистике отношения не имеют.

«Информационного шума, как и дыма в Подмосковье, получилось много. Но с точки зрения ущерба стране в целом это не даёт практически ничего. К тому же вместо озлобления на власть в России Киев получил озлобление против себя», — отметил Подоляка.

Одновременно российские военные усилили давление на морскую логистику Украины в акватории Чёрного моря. Telegram-канал «Военная хроника» сообщает об атаке дронов на балкер VENTURO, следовавший под флагом Антигуа и Барбуды. На опубликованных видеозаписях видно поражение кормовой надстройки судна, включая ходовой мостик. Текущее состояние балкера не установлено. Согласно данным Министерства обороны России, атакованные суда использовались для транспортировки военных грузов. Портом назначения VENTURO значилась румынская Сулина. От неё до украинского порта Усть-Дунайск в Вилково по Дунаю около 30 километров.

Telegram-канал «Два майора» фиксирует смену тактики: «Стал очевиден замысел уничтожения морской экономической составляющей и портовой инфраструктуры Украины. Каждое утро Минобороны России публикует результаты ударов, в том числе по иностранным судам». Авторы канала расценивают это как свидетельство политического разрешения на проведение подобных операций.

Бои за Алексеево-Дружковку

После занятия Константиновки российские подразделения продвинулись вперёд и вошли в Алексеево-Дружковку, где в настоящее время ведутся городские бои, — об этом сообщает «Военная хроника».

Генеральный штаб Вооружённых сил России уточнил: войска Южной группировки, завершив освобождение Константиновки, движутся в направлении Дружковки. Передовые части уже действуют на территории Алексеево-Дружковки. Соединения 3-й армии, наступающие на Славянск и Краматорск, заняли Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. По данным Генштаба, передовые подразделения находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска. Огневое поражение противника в городской черте продолжается.

Другие участки фронта

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает о продвижении российских войск на Северском направлении — в районе Ореховатки, Никаноровки, а также в лесных массивах у Дибровы и Озёрного. На Краснолиманском направлении российская сторона удерживает позиции в Красном Лимане и продвигается восточнее Щурово.

На Запорожском направлении фиксируется движение в Плавнях, Новосёловке, Копанях и Ровном. На Днепровском направлении, по данным того же источника, продолжаются бои в районе Ивановки и Поддубного, российские войска отражают атаки противника.

Министерство обороны России докладывает, что на Купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются на запад в сторону Шевченково после отражения попыток прорыва ВСУ в западную часть Купянска. Южнее Боровой продолжаются боевые действия на восточном берегу реки Оскол, идут уличные бои в Подлимане.

Политическая обстановка на Украине

Политолог Иван Мезюхо в интервью «Ленте.ру» заявил, что оснований ожидать военного переворота или смены власти на Украине в нынешних условиях нет. По его словам, для этого не созрели ни условия, ни организованные политические силы. Вместе с тем эксперт полагает, что отставка Михаила Фёдорова с поста министра цифровой трансформации и его последующие публичные заявления дополнительно дестабилизируют и без того неустойчивую конструкцию украинского государственного управления.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI