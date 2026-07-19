"Киев в чёрной саже. Пожары": Крупнейшая атака за СВО - более 50 ракет. "Цирконы" выжгли ключевые цели

11:50, 19 июл 2026

Российские вооружённые силы нанесли удар по Киеву ночью. По предварительным данным, это крупнейшая ракетная атака с начала СВО. Среди целей — военные предприятия, логистическая инфраструктура и склады с беспилотниками. Об этом сообщают военные корреспонденты и телеграм-каналы, освещающие ход боевых действий.

По данным телеграм-канала «Неофициальный Безсонов», в ходе ночного удара по украинской столице было выпущено около 50 ракет. Телеграм-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев» уточняет, что в атаке применялись порядка 38 баллистических ракет «Искандер-М», а также около шести гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Впоследствии Лебедев скорректировал общее число выпущенных боеприпасов до 51.

Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» указывает, что количество задействованных баллистических ракет стало рекордным за всё время вооружённого конфликта.

Украинская сторона применила не менее 16 зенитных ракет Patriot PAC-3, поставленных недавно. Тем не менее, согласно данным Лебедева, перехватить удалось лишь несколько из примерно 44 ракет. Подавляющее большинство боеприпасов достигло целей, после чего в нескольких точках города возникли крупные пожары.

Среди поражённых объектов — логистический склад международной компании DB Schenker, расположенный на юго-западной окраине Киева. По имеющимся данным, на его территории после попаданий вспыхнул масштабный пожар. Сообщается также об ударе по логистическому узлу на окраине города, причём речь идёт о так называемом «двойном ударе» — методе, направленном на гарантированный вывод объекта из строя, а не на его частичное повреждение.

Кроме того, под удар попало производство беспилотников: на складах находилось не менее 400 ударных дронов. Пожар охватил один из ключевых ракетных заводов — «Артём», где осуществляется сборка германских ракет, известных на Украине под названием «Фламинго». Также горит предприятие, выпускавшее сырьё для производства оптоволоконных FPV-дронов.

Очевидцы из Киева сообщают о густом чёрном дыме над улицей Соборной и характерном запахе взрывчатых веществ. Во дворах зафиксировано оседание чёрной копоти.

Жители также выражают обеспокоенность действиями подразделений противовоздушной обороны: по их словам, огневые группы, размещённые на крышах высотных зданий, вели стрельбу в момент пролёта дронов, что препятствовало укрытию мирного населения в убежищах.

Полный перечень поражённых объектов и итоговые результаты удара по Киеву продолжают уточняться.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI