Мятежников с Майдана вызвали "на ковёр". Из Зеленского делают "королеву Британии": Бунт на ЛБС "против Сырского" привёл к массовым убийствам

12:00, 19 июл 2026

На третий день акций протеста в крупных городах Украины число участников возросло, а требования митингующих трансформировались: вместо возвращения уволенного чиновника они теперь добиваются смены главнокомандующего ВСУ. Параллельно стало известно об угрозах в адрес военных, поддержавших выступления.

На третий день протестных акций, охвативших крупные города Украины, число их участников существенно возросло, а их требования приобрели новое политическое измерение. Вместо лозунгов о возвращении в должность бывшего министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова митингующие теперь требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Колонны протестующих выдвинулись к зданию Офиса президента. Об этих событиях сообщают украинские издания и общественные деятели, в том числе экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко.

Военных отзывают из отпусков

Стерненко подтвердил: на фоне уличных выступлений Сырский отдал распоряжение о немедленном возвращении из отпусков тех военнослужащих, которые публично или иным образом поддержали протесты, связанные с именем Фёдорова. Военным запрещено давать комментарии представителям прессы и вступать в контакт с кем-либо по данной теме. За продолжение поддержки акций предусмотрено «наказание». Ряд украинских изданий предположил, что речь может идти о переводе в штурмовые подразделения с отправкой на передовую без возможности ротации.

Сами военнослужащие подтверждают факты давления. По имеющимся данным, угрозы поступают и в адрес администраторов анонимных телеграм-каналов, публиковавших критику в отношении главкома: им разъясняют, каким образом следует публично отречься от ранее высказанных позиций.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о введении тотального контроля над публикациями военнослужащих в сети. Отныне солдаты обязаны получать официальное разрешение командования, предварительно изложив цели и причины планируемой публикации.

Ресурс «Легитимный», ассоциируемый с окружением Офиса президента, охарактеризовал происходящее как попытку власти заглушить волну недовольства через систему запугивания — сначала рядовых граждан, теперь военнослужащих.

Конфликт вокруг дроновых контрактов

Зеленский лично подтвердил наличие конфликта между Фёдоровым и Сырским. Сторонники военной оппозиции, называющие себя «фёдоровцами», утверждают, что отставка Фёдорова была связана с его попыткой получить влияние над схемами закупки и списания дронов, которые якобы давно поделены между устоявшимися кланами внутри украинской власти. По их версии, новый игрок был нежелательным гостем в уже сложившейся системе.

Схожую картину описывает британская газета Financial Times: Фёдоров начал влиять на распределение контрактов в сфере беспилотников, что привело к столкновению интересов различных группировок. Сам экс-министр, по данным издания, рассчитывал на поддержку западных партнёров и не ожидал столь быстрого отстранения. Кульминацией конфликта стало открытое игнорирование Сырским указаний Фёдорова — главком выполнял исключительно распоряжения президента.

Политическая цена отставки Сырского

Украинское издание «Страна» рассматривает требования об отставке Сырского как попытку вывести армию из-под политического контроля Зеленского.

Согласно этому анализу, Сырский принципиально удобен президенту именно потому, что, в отличие от своего предшественника Валерия Залужного, не обладает собственными политическими амбициями и последовательно выполняет поступающие приказы. Его уход обозначил бы сразу несколько системных последствий.

Во-первых, президент фактически признал бы готовность принимать ключевые кадровые решения под воздействием уличного давления, что ослабило бы его позиции как верховного главнокомандующего.

Во-вторых, любой новый главком, зная судьбу предшественника, вынужден был бы балансировать между президентом и теми политическими силами, которые добились отставки Сырского, — что неизбежно размыло бы президентский контроль над армией.

В-третьих, если бы должность занял медийно узнаваемый военный деятель, он превратился бы в самостоятельную политическую фигуру, потенциально рассматриваемую как альтернатива действующему президенту — как на Западе, так и внутри страны.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

Анонимный военный чиновник в комментарии украинским СМИ описал положение на фронте как критическое, указав, что общая стратегия формирования медийной картинки для западных партнёров лишь усугубляет его. По его словам, установка на постоянное наступление с демонстрацией результатов исходит непосредственно от президента, хотя и Сырский придерживается аналогичного подхода.

Оба — и Сырский, и Зеленский — по-прежнему рассматривают перерезание сухопутного коридора в Крым как приоритетную цель. Однако «фёдоровцы», выступающие за ужесточение мобилизации, полагают, что подобные потери не могут быть восполнены даже при максимально широком охвате призыва. Их позиция сводится к переходу ВСУ на всей линии фронта к оборонительной тактике в целях сохранения личного состава.

Источник украинского издания также сообщает, что проблема невыполнения приказов возникла у Сырского ещё в прошлом году: часть командиров отказывалась отдавать распоряжения об атаках, считая их заведомо провальными. Именно в ответ на это были сформированы штурмовые подразделения, от личного состава которых требуется безусловное исполнение любых приказов.

Высокий уровень потерь при штурмовых действиях привёл к тому, что добровольцев для подобных задач практически не остаётся. В итоге к ним привлекают военнослужащих вне зависимости от их готовности, что влечёт за собой случаи оставления оружия, самовольного оставления части и конфликтов с офицерами непосредственно на позициях, вплоть до применения оружия. По словам источника, для предотвращения подобного используются жёсткие дисциплинарные инструменты, исторически восходящие к практике расстрелов перед строем и децимации, — в актуальной форме, по его оценке, не существенно более гуманные. Протесты против Сырского, как отмечает источник, ускоряют применение подобных мер в отношении военнослужащих ВСУ.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI