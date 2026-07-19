Названы конкретные цели: Минобороны России раскрыло полный список уничтоженных объектов в Киеве после массированного удара

12:08, 19 июл 2026

Российское военное ведомство опубликовало подробный перечень поражённых объектов на территории украинской столицы и ряда других регионов страны, в том числе предприятий оборонного сектора и логистических узлов.

Минобороны России отчиталось об итогах ракетного удара, нанесённого в ночь на воскресенье по Киеву, Киевской и Одесской областям. Военное ведомство опубликовало перечень поражённых объектов. Среди них производственные площадки военно-промышленного комплекса, складские и логистические центры, а также портовая инфраструктура.

По данным ведомства, удар был нанесён высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Целями выступали объекты военной промышленности и логистические узлы в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура одесского порта «Южный», где, по версии российской стороны, хранились грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для нужд украинской армии.

В числе поражённых в Киеве объектов Минобороны называет агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс». Там, согласно сообщению ведомства, выпускались системы управления для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет серий FP-7 и FP-9, управляемых ракет «Нептун-МД», а также аналогов зенитных управляемых ракет комплекса С-300 в рамках проекта «Клон». Помимо этого, на предприятии проводились обслуживание и ремонт бортовых прицельных систем и радиолокационных станций для самолётов МиГ-29.

Вторым в списке значится предприятие ракетно-космической отрасли ООО «Спецоборонмаш» / ГАХК «Артем», специализирующееся на выпуске компонентов систем управления для тех же типов ракет. Третий объект — производственное предприятие «Меридиан» имени С.П. Королёва (Киев-90), где изготавливались корпусные элементы и комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Кроме того, под удар попало ООО «Оаклайн», занимавшееся, по данным российского ведомства, производством комплектующих для дальнобойных беспилотников типа «Дип Страйк», деталей из углеродного волокна и аккумуляторов для FPV-дронов, а также хранением готовых беспилотных аппаратов.

Отдельно упомянут сортировочный центр «Новой почты» — Киевский инновационный терминал. По версии Минобороны, через него осуществлялась доставка и хранение продукции двойного назначения, использовавшейся при производстве беспилотников, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

В Киевской области был поражён логистический центр в Тарасовке, принадлежащий компании «Антел Пропертис»: там, согласно заявлению ведомства, принимались, хранились и распределялись комплектующие для производства дальнобойных беспилотных летательных аппаратов.

В Одесской области целью стали резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Южный», предназначенными, по утверждению российской стороны, для обеспечения украинских вооружённых сил.

Telegram-канал «Два майора», освещающий события военного характера, в своём комментарии зафиксировал тенденцию к увеличению интенсивности ударов по тыловым районам Украины на минувшей неделе. Авторы канала также указали на то, что российское Министерство обороны начало регулярно публиковать результаты ударов, в том числе по иностранным судам, — и расценили это как признак соответствующего политического решения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI