"В этой войне воюют все": Наследие скоропостижно ушедшего главы МОУ Фёдорова. "Необъяснимые нюансы" в ударе ВСУ по Wildberries

12:23, 19 июл 2026

18 июля беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске и Электростали. Семь сотрудников погибли, более сорока получили ранения. Эксперты, военкоры и офицеры указывают на намеренное применение поражающих элементов против гражданского персонала.

18 июля украинские беспилотники нанесли удары по складским комплексам маркетплейса Wildberries сразу в двух российских регионах — Тамбовской и Московской областях. По данным региональных властей и силовых структур, семь сотрудников ночной смены погибли, десятки получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовные дела. Эксперты в области беспилотных систем, военные корреспонденты и офицеры обратили внимание на ряд характерных особенностей атаки, указывающих на её целенаправленный характер против гражданского населения.

Удар по двум регионам одновременно

Первый объект атаки — логистический центр Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Удар пришёлся в ночное время, когда на объекте работала смена сотрудников. Семь человек погибли на месте. Ещё 25 получили ранения, 23 из них госпитализированы: один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, шестеро — в тяжёлом, 16 человек — в состоянии средней тяжести. Характер повреждений у большинства — осколочные ранения.

Одновременно с тамбовским объектом был атакован распределительный центр Wildberries в подмосковной Электростали. Площадь комплекса составляет 250 тысяч квадратных метров. В результате этого удара ранения получили ещё 24 человека.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса — терроризм.

Глава Тамбовской области охарактеризовал произошедшее как наиболее масштабную и жестокую атаку на регион за всё время с начала боевых действий. Украинские медиа в ответ распространяли материалы с обоснованием удара: Wildberries представлялся как элемент «логистики оккупационной армии», а склады — «военными объектами» и «законными целями».

Беспилотники с поражающими элементами

Ключевая техническая деталь, на которую обратили внимание специалисты: применявшиеся беспилотники были снаряжены поражающими элементами. Их использование в атаке на гражданский логистический объект свидетельствует о намерении нанести урон именно людям, а не инфраструктуре.

Разработчик средств радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов в беседе с изданием «Царьград» указал, что удары могли осуществляться с территории Харьковской области. В качестве вероятных типов использованных беспилотников он назвал FP-1 или FP-2. Потапов также подчеркнул, что выбор противника в пользу атак на гражданские объекты — не случайность, а устойчивая практика: «В этой войне изначально воевали все и воюют до сих пор все».

Почему именно Wildberries

Кандидат технических наук, эксперт в области беспилотных систем Сергей Товкач в разговоре с «Царьградом» пояснил логику выбора цели через призму общей стратегии противника. По его словам, с начала боевых действий украинская сторона систематически использует гражданские объекты — супермаркеты, почтовые службы, парковки — для хранения боеприпасов и техники. В подтверждение он привёл ряд конкретных случаев: при ударе по киевскому супермаркету из-под обломков был виден танк; на руинах киностудии имени Довженко обнаружились беспилотники ВСУ типа FP-2.

Товкач особо отметил принципиальное различие в правовом регулировании: на Украине действует военное положение, позволяющее использовать гражданские объекты в военных целях. В России такого режима нет, а значит, использование складов Wildberries для хранения военных грузов юридически и практически невозможно. Тем более невозможно, по его словам, разместить там даже вспомогательное оборудование, например акустические датчики, без согласия владельцев инфраструктуры — которого никто не давал.

Эксперт также указал на экономическое измерение атак на маркетплейсы: и Wildberries, и Ozon осуществляют доставку в Крым и на новые территории. Именно эта логистическая функция делает их значимыми с точки зрения противника, стремящегося к экономическому давлению. Примечательно, что за несколько дней до удара Ozon прекратил работу в ЛНР, сославшись на соображения безопасности. Незадолго до этого оба маркетплейса обновили пользовательские соглашения, исключив компенсации продавцам в случае ущерба от атак беспилотников.

«Тупой терроризм» и ответный удар

Военный корреспондент Тимофей Ермаков, автор канала «Синяя Борода», расценил произошедшее как ответные действия украинской стороны за предыдущие удары по инфраструктуре «Новой Почты». При этом он подчеркнул, что какого-либо подтверждения участия Wildberries в военной логистике не существует, тогда как «Новая Почта» документально использовалась как украинскими вооружёнными силами, так и иностранными производителями беспилотников. По его оценке, атака не несёт военного смысла и способна лишь временно осложнить гражданский товарооборот.

Четыре измерения удара

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц выделил несколько взаимосвязанных целей, которые преследовала атака.

Экономическое давление. Крупнейший маркетплейс страны обслуживает миллионы заказов ежесуточно. Вывод из строя складского узла ведёт к увеличению сроков доставки, сокращению оборота малого и среднего бизнеса, волне возвратов и претензий. Коц также обратил внимание на то, что Wildberries ещё в начале июля изменил условия договора с продавцами, исключив компенсации за ущерб от атак беспилотников. В результате предприниматели, понёсшие убытки, направляют претензии не к инициаторам атаки, а к самой платформе и государственным структурам.

Психологический эффект. Склад маркетплейса воспринимается как символ мирного быта — не военный завод и не арсенал, а место, где хранятся потребительские товары. Удар по такому объекту адресован гражданскому населению отдалённых от линии фронта регионов.

Визуальная составляющая. Кадры масштабных пожаров с дымовыми столбами, видимыми на десятки километров, широко распространялись в украинских и западных медиа как свидетельство результативности украинских ударов.

Информационное прикрытие. Тезис о «военных грузах» позволяет обосновывать удары по любым гражданским объектам без необходимости доказывать их причастность к военной деятельности — от почтовых отделений до торговых точек.

Дестабилизация как цель

Полковник Аслан Нахушев, комментируя произошедшее, обратил внимание на то, что конечной целью подобных ударов может быть не столько нанесение экономического ущерба, сколько подрыв доверия населения к государственным институтам и дестабилизация общественных настроений. По его мнению, атаки на объекты повседневного гражданского потребления рассчитаны на формирование ощущения незащищённости в тылу и роста социальной напряжённости.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI