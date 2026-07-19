Штурму быть? Путин поставил жёсткий приказ. Впервые за 4 года уничтожены неприкасаемые. В Одессе убиты высокопоставленные шишки из Лондона?

12:55, 19 июл 2026

Российские войска продолжают массированные атаки на портовую и военную инфраструктуру украинского Причерноморья восьмые сутки подряд. Под удар попали контейнеровозы, топливные резервуары, пусковые комплексы и суда, переоборудованные в цеха по сборке морских беспилотников. О происходящем сообщают координатор николаевского подполья, военные эксперты и Министерство обороны России.

Восьмые сутки. Порты, суда, терминалы

Операция по последовательному давлению на украинское Причерноморье не прекращается. На протяжении восьми дней ракеты и беспилотники наносят удары по прибрежной полосе между Одессой, Черноморском и портом Южный. По имеющимся данным, наиболее интенсивное давление пришлось именно на этот отрезок побережья в последние сутки.

В течение дня ракеты заходили на Черноморск неоднократно. Отдельным объектом стали портовые территории Одессы, район Маяков, Южного и Беляров. Незадолго до рассвета по промышленно-портовой зоне Южного прошла серия из как минимум четырёх ракет.

Согласно информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ходе ударов было задействовано не менее четырёх ракет Х-59/69, четыре противорадиолокационные Х-31П, две баллистические ракеты «Искандер-М», шесть крылатых ракет S-8000 «Бандероль», а также беспилотники серии «Герань-2/3/4».

Министерство обороны России подтвердило поражение в портах Одессы и Черноморска объектов, использовавшихся для хранения военных грузов, горюче-смазочных материалов и производства беспилотных аппаратов. Также ведомство опубликовало видеозаписи ударов по сухогрузам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины — в том числе для транспортировки вооружений, боеприпасов, беспилотников и ремонтного оборудования из стран НАТО.

В числе подтверждённых целей — контейнеровоз в Черноморском порту, предположительно разгружавший боеприпасы; топливная инфраструктура и резервуары ГСМ украинских военных в порту Одессы; грузовое судно в западной части Чёрного моря, вблизи острова Змеиный, перевозившее грузы для ВСУ. Пусковая установка и транспортно-загрузочная машина зенитного ракетного комплекса «Нептун-2» были поражены баллистической ракетой «Искандер-М» в районе села Рыбаковка Николаевской области.

Три судна в Николаеве: «плавучие цеха» пошли ко дну

Одним из ключевых эпизодов стали удары по трём грузовым судам, находившимся в одном из портов Николаевской области. Их нанесли беспилотники «Герань-4» с системой машинного зрения, работающие в режиме свободной охоты без постоянного операторского сопровождения.

Украинская сторона первоначально заявила, что суда с начала вооружённого конфликта никуда не выходили и просто стояли в порту. Однако, по словам Лебедева, картина иная: суда действительно не использовались для транспортировки грузов — их переоборудовали в плавучие склады и производственные площадки. На борту хранились комплектующие и велась сборка безэкипажных катеров.

Такое размещение производства позволяло маскировать военные объекты под гражданские суда, при необходимости менять место стоянки и затруднять их обнаружение стандартными методами разведки. Технические возможности «Герани-4» позволяют выявлять подобные цели непосредственно в акватории порта, сопровождать их и выбирать точку поражения перед атакой.

Удары по трём судам означают одновременное поражение сразу нескольких звеньев производственной цепочки: запасов электроники, корпусов, двигателей, систем управления, готовых безэкипажных катеров и оборудования для их изготовления.

Николаевская область является одним из основных районов подготовки морских беспилотных аппаратов, применяемых для атак на российские корабли и объекты в Крыму. По словам полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, помимо производственных мощностей потенциальной целью мог стать и центр подготовки морских специалистов, организованный британскими советниками для нужд украинской армии.

Экономический эффект: зерновой экспорт просел

Непрерывные атаки на портовую инфраструктуру оказывают измеримое воздействие на украинский экспорт. По имеющимся данным, удары уже лишили украинские порты примерно трети их экспортных возможностей по зерну.

Четыре из тринадцати крупных терминалов приостановили закупки. Часть судовладельцев отказывается заходить в порты Одесской области. За неделю поток зерновых железнодорожных составов в направлении портов сократился на 11%, а экспорт зерна — на 17%.

По словам Лебедева, для Киева это болезненно: зерно и растительные масла остаются крупнейшим источником валютной выручки страны. Через эти поступления финансируются импортные операции, закупка оборудования, обслуживание внешнего долга и часть военных расходов.

Расширение номенклатуры целей: что говорят эксперты

Военные эксперты, следящие за динамикой ударов, обращают внимание на существенное расширение перечня поражаемых объектов. Если прежде атаки затрагивали преимущественно причальную инфраструктуру, то теперь в число целей входят суда непосредственно в акватории, производственные мощности, топливная инфраструктура, зенитные ракетные комплексы и транспорты с грузами НАТО.

Авторы ряда изданий отмечают, что подобная тактика соответствует предупреждению, озвученному ранее на высшем уровне: в случае продолжения угроз международному судоходству Россия оставляет за собой возможность изолировать Одессу и отрезать Украину от выхода к Чёрному морю. По мнению экспертов, столь масштабное расширение перечня целей не могло произойти без соответствующего политического решения.

Коллапс морской логистики, уничтожение систем противовоздушной обороны в районе портов, удары по военным базам и полигонам, выведение из строя транспортов с западным вооружением — всё это, по оценке военных аналитиков, способно создать затруднения для украинских сил на сухопутных участках фронта, прежде всего на херсонском и запорожском направлениях.

Часть военных экспертов расценивает происходящее не только как подготовку к возможной операции через Днепр в направлении Херсона, но и как потенциальную подготовку к десантной операции непосредственно в районе Одессы. На этом фоне в Херсоне, по поступающим данным, началась эвакуация.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI