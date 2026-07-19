Русские спецы взломали телефон экс-министра обороны Украины Фёдорова и узнали неожиданные подробности

13:01, 19 июл 2026

Российские специалисты получили доступ к телефону экс-главы украинского оборонного ведомства Михаила Фёдорова и обнаружили в нём неожиданные контакты и почтовые ящики, зарегистрированные на российских сервисах.

Российские силовые структуры взломали смартфон бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова и изучили содержимое его личных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По данным источника агентства, доступ к устройству был получен некоторое время назад. После отставки Фёдорова с поста министра было принято решение сделать эти сведения достоянием общественности, поскольку оперативная ценность информации, по словам собеседника, к тому моменту себя исчерпала.

Среди найденного — электронные адреса, зарегистрированные на российских интернет-платформах, а также свидетельства использования сервисов российских технологических компаний. Помимо этого, в телефоне был обнаружен номер некоего Артёма Григорьевича К., зарегистрированный в Чувашии, с которым экс-министр, судя по всему, поддерживал регулярную связь. Источник также обращает внимание на контакт, сохранённый под именем «Румынский кот» и принадлежащий гражданину Румынии.

Михаил Фёдоров покинул пост министра обороны после шести месяцев работы на этой должности. Его отставка стала уже четвёртой сменой руководителя ведомства с начала специальной военной операции и вызвала протестные выступления на Украине.

На встрече с фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский подверг критике деятельность Фёдорова, указав на провал реформы территориальных центров комплектования. Сам экс-министр, в свою очередь, назвал коррупцию и проблемы с ротацией подразделений главными болевыми точками украинской армии, а также заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предпочитал кулуарные манёвры открытому обсуждению проблем.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI