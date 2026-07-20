11:41, 20 июл 2026

Офицеры ВСУ угрожают высшему командованию и готовят доклад лично Зеленскому — на фоне провалов на Харьковщине, окружённых подразделений и потерь, которые штабы предпочитают не замечать.

На нескольких участках фронта вдоль Харьковского и Купянского направлений в июле 2026 года разворачиваются события, которые украинские военные медиа предпочитают обходить стороной. Между тем офицеры самих Вооружённых сил Украины фиксируют происходящее в собственных оценках и картина, которую они рисуют, расходится с официальными сводками. Об этом сообщают военные мониторинговые каналы и сам полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк.

Бои идут там, где их «нет»

На Сумском направлении подразделения группировки «Север» продолжают вести боевые действия в Шосткинском районе — в районе Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе стрелковые контакты не прекращаются сразу в нескольких населённых пунктах: Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, селе Новая Сечь, посёлке Хотень и прилегающих лесных массивах к югу от Иволжанского. Эти данные приводит источник «Два Майора».

На Харьковском направлении российские подразделения ведут бои в посёлке Казачья Лопань. Три штурмовые группы ВСУ из состава 425-го отдельного штурмового полка «Скала» были уничтожены. Незадолго до этого главнокомандующий Сырский направил в зону боёв дополнительные «пожарные подразделения» с целью остановить продвижение российских сил.

На Волчанском участке российские бойцы ведут перестрелки в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки и около Шевченково. Попытка контратаки противника между Бакшеевкой и Захаровкой результата не принесла. На Великобурлукском участке бои идут западнее Петро-Ивановки, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

Купянск: самый сложный участок

По оценкам украинских военных медиа и самих офицеров украинских штабов, Купянское направление превратилось в наиболее проблемный отрезок фронта. Примечательно, что подобная оценка звучит вопреки победным формулировкам, которые регулярно появляются в сводках Генерального штаба Украины.

Полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк описал происходящее на восточном берегу Оскола. По его словам, окружённые украинские подразделения продолжают сопротивление, не имея ни связи с командованием, ни информации о том, что штабы фактически исключили их из расчётов. В самих штабах нет чёткого понимания, какие из окружённых групп ещё удерживают позиции, а какие уже нет. По данным Антонюка, зафиксированы случаи, когда украинские тяжёлые коптеры несколько дней доставляли грузы на позиции, уже занятые российскими штурмовиками.

Отдельную проблему представляет расхождение между данными украинских сводок и реальным положением дел. По словам Антонюка, если ориентироваться на официальные отчёты или картографические ресурсы по типу DS, создаётся впечатление, будто российские операторы беспилотников работают глубоко в украинском тылу — что физически невозможно: даже в серую зону операторов БПЛА не выдвигают, поскольку они относятся как минимум ко второму эшелону обороны.

Мятеж офицеров

Ситуацию осложнило то, что вслед за открытым недовольством штурмовиков, ранее угрожавших развернуть оружие против собственных командиров, фактический бунт подняли и офицеры. По имеющимся данным, они вынесли символический «приговор» высшему командованию 10-го и 16-го армейских корпусов ВСУ, а также начальнику Генерального штаба Украины Гнатову.

Одновременно Антонюк заявил, что украинским силам удалось частично стабилизировать обстановку на западном берегу Оскола, где на протяжении нескольких недель они отступали без остановки. Стабилизация стала возможной благодаря перегруппировке и изменению тактики. Однако, по альтернативным источникам, подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении с узким выходом из котла, так и не сумели из него вырваться и по-прежнему лишены снабжения. Временное затишье с российской стороны связывается с продолжающейся зачисткой котла, а не с успехами обороны.

Почти все войсковые бригады ВСУ с Купянского участка были выведены. На их место перебросили специальные подразделения ССО и полицейские формирования — более подготовленные, перешедшие к мобильной обороне без привязки к конкретным рубежам. Чёткая линия фронта на этом участке фактически прекратила существование, что снизило эффективность авиационных ударов России: фокус атак сместился на опорные пункты и места сосредоточения украинских сил в населённых пунктах западнее Купянска.

Белый Колодезь: зона замалчивания

Район Белого Колодезя — ещё один участок, где украинское командование столкнулось с последствиями собственных оптимистичных отчётов. В украинских медиа этот район практически не упоминается, а линия фронта в публикациях условно обозначается где-то в районе Волчанска. Несколько недель назад этот сектор считался бесперспективным для наступления российских сил, в связи с чем командование 16-го армейского корпуса перебросило отсюда ряд боеспособных бригад и батальонов в ДНР, ослабив собственный фланг.

Расчёт строился на том, что при возникновении угрозы можно будет оперативно перебросить «пожарные команды Сырского» — отдельные батальоны штурмовых полков. Однако ситуация развивалась иначе. Украинские военнослужащие сообщают, что российские беспилотники полностью заблокировали подъездные пути к Белому Колодезю с юга, из-за чего сдерживать атаки в районе Юрченково и Волоковского стало крайне затруднительно. Захаровка, по поступающим данным, утеряна.

Ложные доклады как системная проблема

В Казачьей Лопани украинское командование отреагировало быстрее, однако допустило просчёт в оценке масштабов российского наступления — неверно определив численность пехоты и количество задействованных средств: беспилотников и артиллерии.

Положение усугубили заведомо недостоверные отчёты с мест. Командир 4-го батальона полка «Скала» дважды за одну неделю докладывал СМИ и вышестоящему командованию о якобы полной зачистке района и вытеснении российских подразделений за линию государственной границы. Оба доклада не соответствовали действительности: населённый пункт Ганов находится под полным контролем Вооружённых сил России, а в Казачьей Лопани боевые действия продолжаются.

Подобное систематическое искажение отчётности вызвало открытое недовольство в среде самих украинских офицеров. По имеющимся данным, они намерены подготовить отдельный доклад по этому поводу на имя президента Украины Зеленского.

Антонюк охарактеризовал происходящее как нечто большее, чем профессиональные просчёты командования, указав на борьбу за пост главнокомандующего ВСУ. По его оценке, пока часть генералов сосредоточена на аппаратном противостоянии, ситуация на фронте и положение военнослужащих в окопах отошли на второй план.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI