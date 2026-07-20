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Главное за ночь и утро 20 июля: Герасимов готовит мобилизацию? WB "бросил" продавцов, Белоусов прибыл на фронт. Зачем?

Главное за ночь и утро 20 июля: Герасимов готовит мобилизацию? WB "бросил" продавцов, Белоусов прибыл на фронт. Зачем?

11:47, 20 июл 2026

Утро 20 июля принесло сразу несколько резонансных тем: в информационном пространстве активно обсуждается доклад начальника Генштаба Путину о готовности к мобилизации, продавцы Wildberries подсчитывают убытки после ударов беспилотников по складам — без какой-либо надежды на компенсацию, а министр обороны Андрей Белоусов лично посетил зону боевых действий. Обо всём этом сообщают телеграм-каналы и военные обозреватели.

Мобилизация: доклад есть, решения нет

Инсайдерские телеграм-каналы распространяют информацию о том, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полной технической готовности электронных систем Министерства обороны к проведению мобилизационных мероприятий. Речь идёт об обновлённом реестре военнообязанных, автоматической системе рассылки повесток и учёте резервистов.

Обозреватель Царьграда Олег Беликов обращает внимание на неоднородность интерпретаций: одни источники расценивают произошедшее как сигнал к началу призыва, другие, как плановую проверку инфраструктуры без каких-либо оперативных последствий.

По имеющимся данным, реакция Кремля на доклад оказалась сдержанной. Утверждается, что в Москве не усмотрели необходимости в масштабном призыве: текущие потребности в зоне специальной военной операции, по этой версии, закрываются за счёт контрактников и добровольцев. Параллельно распространяются версии о том, что вброс информации является попыткой дискредитировать отдельных военных и создать напряжение между армией и политическим руководством страны.

Тема мобилизации возникла и в украинском контексте. Источники сообщают, что смена министра обороны Украины связана с опасениями потери приграничных территорий в случае массового российского призыва. Предыдущий глава ведомства делал ставку на цифровую модернизацию армии и институциональные реформы, что, по имеющимся сведениям, вызвало недовольство президента Зеленского.

Wildberries и дроны: форс-мажор без выплат

Удары украинских беспилотников по складам Wildberries в Котовске и Электростали обернулись не только человеческими жертвами. К вечеру 19 июля число пострадавших составило около 80 человек, восемь из них погибли, но и масштабным ущербом для десятков тысяч предпринимателей.

На фоне трагедии выяснилась показательная деталь: незадолго до атак маркетплейс внёс в договор с продавцами пункт, по которому удары беспилотников квалифицируются как форс-мажор, исключающий какие-либо компенсации. Продавцам было рекомендовано самостоятельно страховать товары.

Владелица белорусского магазина рассказала в социальных сетях, что за одну ночь лишилась двухлетней работы: карточки товаров деактивируются, позиции исчезают со складов, а ждать возмещения не от кого. Юристы подтверждают: по действующим условиям договора добиться выплат через суд невозможно.

Руководство маркетплейса ограничилось обещанием «будущих бонусов», тогда как предприниматели уже сегодня не могут исполнять обязательства перед сотрудниками, налоговыми органами и кредиторами. Позднее появилась информация о том, что площадка всё же прорабатывает механизм выплат и дополнительных мер поддержки. Об этом лично сообщила Татьяна Ким.

Белоусов на фронте: символика визита

Министр обороны Андрей Белоусов посетил участок фронта, закреплённый за группой войск «Центр». Визит совпал с сообщениями об успехах южной группировки: в районе Малиновки под Краматорском российские подразделения прорвали укреплённые позиции противника и вышли к Змеиной горе, существенно сократив расстояние до города.

Автор телеграм-канала «Генеральный Штаб» Дмитрий Дегтярёв публично признал, что ранее ошибался, полагая продвижение к Краматорску с восточного направления невозможным. Взятие местного аэродрома военные обозреватели оценивают как событие с двойным — тактическим и символическим — значением: именно отсюда в 2014 году была развёрнута антитеррористическая операция.

Военные аналитики фиксируют, что приезды Белоусова на передовую, как правило, приходятся на периоды успешных операций, и ожидают активизации действий группы «Центр».

Помимо тактических итогов, Министерство обороны отчиталось о технологических нововведениях. В войска внедряется система «Свод» для информационного взаимодействия и автоматизированная система управления огневым поражением. Также стало известно о включении в штат медицинских взводов отделений беспилотных летательных аппаратов с роботизированными средствами эвакуации раненых — это решение позволило сократить время вывоза пострадавших и снизить потери среди медицинского персонала.

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Фото: ©сгенерировано OpenAI
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