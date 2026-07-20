Одессу отсекают от моря: Дали пинка Западу. Подоляка об ударах: "Около 40 баллистических ракет за 40 минут"

11:52, 20 июл 2026

Российские военные атаковали украинскую столицу и портовую инфраструктуру Одесской области. Под удар попали предприятия военной промышленности, логистические объекты и топливные резервуары в порту «Южный». Координатор пророссийского подполья сообщил об ударе по порту Черноморска.

В ночь на понедельник Вооружённые силы России провели одну из наиболее масштабных ракетных атак на Киев за последнее время. Об этом сообщают военные корреспонденты и военный обозреватель Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

По данным Подоляки, в течение сорока минут по украинской столице было выпущено около 40 баллистических ракет. Министерство обороны России уточнило, что целями стали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические узлы в Киеве и Киевской области.

Параллельно удары были нанесены по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. Минобороны сообщило о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенных для нужд Вооружённых сил Украины, в порту «Южный».

Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев заявил, что четыре ракеты были выпущены по порту Ильичевска — нынешнего Черноморска. По данным украинской стороны, в атаке применялись ракеты «Оникс». Помимо этого, дрон-камикадзе «Герань» поразил судно, связанное с Киевом и перевозившее грузы западного вооружения.

Военные эксперты, которых цитирует aif.ru, пояснили логику подобных ударов: уничтожение боеприпасов на борту, повреждение двигательных установок, систем управления или разгрузочного оборудования выводит корабль из логистической цепочки даже без его потопления — судно требует буксировки и ремонта, а портовый причал на это время блокируется.

На фоне продолжающихся боевых действий лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти полностью прекратит германскую поддержку Украины — включая финансирование, поставки вооружений и направление военного персонала. Кроме того, она выступила против вступления Украины в ЕС и НАТО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI