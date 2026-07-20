"Там много разной шушеры": Генерал Попов рассказал, что стоит за уничтожением 1,5 тысячи наемников ВСУ
11:56, 20 июл 2026
По словам заслуженного военного лётчика России, российская армия целенаправленно уничтожает иностранных боевиков на стороне Киева. Среди полутора тысяч ликвидированных за последнее время наёмников — выходцы из Латинской Америки, Африки и ряда европейских стран.
Заслуженный военный лётчик России, генерал Владимир Попов в интервью российским СМИ высказался о роли иностранных наёмников в составе Вооружённых сил Украины. По его словам, российская армия отдаёт приоритет уничтожению именно этой категории участников боевых действий — вне зависимости от того, прибыли ли они в рамках частных военных компаний, по линии иностранных армий или по собственной инициативе.
Генерал утверждает, что Киев вынужден формировать полноценные батальоны из иностранных граждан для восполнения потерь в личном составе. В числе боевиков, по словам Попова, граждане Великобритании, Франции, Испании, а также выходцы из стран Африки и Южной Америки. Наибольшую долю среди полутора тысяч уничтоженных за последнее время наёмников составляют колумбийцы, в том числе связанные с наркокартелями.
Говоря о поведении наёмников в боевых условиях, Попов указал, что те первыми выходят из окружений при смыкании российских сил на различных направлениях. При этом, в отличие от мобилизованных украинских военных, они не подпадают под контроль заградительных формирований из националистов.
Издание «Военная хроника» также обращает внимание на управленческие трудности, возникающие при массовом использовании латиноамериканских наёмников. По оценке издания, численное пополнение подразделений не компенсирует снижения их боеспособности из-за языкового барьера: украинские младшие офицеры вынуждены осваивать испанский язык непосредственно в полевых условиях.
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