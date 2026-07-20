11:56, 20 июл 2026

По словам заслуженного военного лётчика России, российская армия целенаправленно уничтожает иностранных боевиков на стороне Киева. Среди полутора тысяч ликвидированных за последнее время наёмников — выходцы из Латинской Америки, Африки и ряда европейских стран.

Заслуженный военный лётчик России, генерал Владимир Попов в интервью российским СМИ высказался о роли иностранных наёмников в составе Вооружённых сил Украины. По его словам, российская армия отдаёт приоритет уничтожению именно этой категории участников боевых действий — вне зависимости от того, прибыли ли они в рамках частных военных компаний, по линии иностранных армий или по собственной инициативе.

Генерал утверждает, что Киев вынужден формировать полноценные батальоны из иностранных граждан для восполнения потерь в личном составе. В числе боевиков, по словам Попова, граждане Великобритании, Франции, Испании, а также выходцы из стран Африки и Южной Америки. Наибольшую долю среди полутора тысяч уничтоженных за последнее время наёмников составляют колумбийцы, в том числе связанные с наркокартелями.

Говоря о поведении наёмников в боевых условиях, Попов указал, что те первыми выходят из окружений при смыкании российских сил на различных направлениях. При этом, в отличие от мобилизованных украинских военных, они не подпадают под контроль заградительных формирований из националистов.

«Когда через Жешув обратно в страны, поддерживающие Киев, едут гробы, мы показываем свой ответ на эту поддержку», — цитирует генерала издание.

Издание «Военная хроника» также обращает внимание на управленческие трудности, возникающие при массовом использовании латиноамериканских наёмников. По оценке издания, численное пополнение подразделений не компенсирует снижения их боеспособности из-за языкового барьера: украинские младшие офицеры вынуждены осваивать испанский язык непосредственно в полевых условиях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI