Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Там много разной шушеры": Генерал Попов рассказал, что стоит за уничтожением 1,5 тысячи наемников ВСУ

"Там много разной шушеры": Генерал Попов рассказал, что стоит за уничтожением 1,5 тысячи наемников ВСУ

11:56, 20 июл 2026

По словам заслуженного военного лётчика России, российская армия целенаправленно уничтожает иностранных боевиков на стороне Киева. Среди полутора тысяч ликвидированных за последнее время наёмников — выходцы из Латинской Америки, Африки и ряда европейских стран.

Заслуженный военный лётчик России, генерал Владимир Попов в интервью российским СМИ высказался о роли иностранных наёмников в составе Вооружённых сил Украины. По его словам, российская армия отдаёт приоритет уничтожению именно этой категории участников боевых действий — вне зависимости от того, прибыли ли они в рамках частных военных компаний, по линии иностранных армий или по собственной инициативе.

Генерал утверждает, что Киев вынужден формировать полноценные батальоны из иностранных граждан для восполнения потерь в личном составе. В числе боевиков, по словам Попова, граждане Великобритании, Франции, Испании, а также выходцы из стран Африки и Южной Америки. Наибольшую долю среди полутора тысяч уничтоженных за последнее время наёмников составляют колумбийцы, в том числе связанные с наркокартелями.

Говоря о поведении наёмников в боевых условиях, Попов указал, что те первыми выходят из окружений при смыкании российских сил на различных направлениях. При этом, в отличие от мобилизованных украинских военных, они не подпадают под контроль заградительных формирований из националистов.

«Когда через Жешув обратно в страны, поддерживающие Киев, едут гробы, мы показываем свой ответ на эту поддержку», — цитирует генерала издание.

Издание «Военная хроника» также обращает внимание на управленческие трудности, возникающие при массовом использовании латиноамериканских наёмников. По оценке издания, численное пополнение подразделений не компенсирует снижения их боеспособности из-за языкового барьера: украинские младшие офицеры вынуждены осваивать испанский язык непосредственно в полевых условиях.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Одессу отсекают от моря: Дали пинка Западу. Подоляка об ударах: "Около 40 баллистических ракет за 40 минут"

Читайте также:

Одессу отсекают от моря: Дали пинка Западу. Подоляка об ударах: "Около 40 баллистических ракет за 40 минут"
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

В МИД России раскрыли, сколько иностранных военных приехало на Украину
Россия/мир
В МИД России раскрыли, сколько иностранных военных приехало на Украину
Не просто убивали, но еще и сексуально насиловали: Посол РФ обвинил иностранных наемников и украинских бойцов в насилии над жителями Курской области
Россия/мир
Не просто убивали, но еще и сексуально насиловали: Посол РФ обвинил иностранных наемников и украинских бойцов в насилии над жителями Курской области
Дело вовсе не в деньгах: Что на самом деле забыли иностранные наемники на Украине — раскрыта истинная цель
Россия/мир
Дело вовсе не в деньгах: Что на самом деле забыли иностранные наемники на Украине — раскрыта истинная цель
«Пуль на всех хватит, месье смертники»: наёмников из Франции массово «обнуляют» на Харьковщине
Россия/мир
«Пуль на всех хватит, месье смертники»: наёмников из Франции массово «обнуляют» на Харьковщине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен