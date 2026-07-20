Капитуляции Москвы не ждут: Удары по тылам нужны для другого. Эксперт объяснил, чего добивается Запад
12:02, 20 июл 2026
Западные страны поддерживают удары украинских беспилотников по российской территории вовсе не для того, чтобы вынудить Москву сложить оружие. По мнению политолога Игоря Шишкина, конечная цель противников России — погрузить страну во внутренний хаос. Об этом эксперт заявил в своём комментарии.
Страны коллективного Запада продолжают наращивать поддержку Киева: финансовые вливания и военные поставки не прекращаются. На этом фоне украинские беспилотники регулярно атакуют российские регионы, а сотрудники территориальных центров комплектования оказывают давление на украинских граждан.
Прежде ряд аналитиков высказывал предположение, что удары по глубоким тылам России призваны вызвать народное недовольство и спровоцировать давление на власть с требованием остановить военные действия. Согласно этой версии, Запад рассчитывал добиться смены власти в Москве руками самих россиян.
Однако политолог Игорь Шишкин с такой трактовкой не согласен. По его словам, расчёт строится на принципиально иной логике.
По мнению эксперта, Запад стремится воспроизвести сценарий 1917 года, когда власть оказалась отделена от народа в условиях военного времени, что в итоге привело к политическому краху.
При этом, по словам политолога, организация уличных протестов сама по себе не является для Запада сложной задачей. Опыт проведения подобных акций у него имеется. Ключевая цель, считает Шишкин, состоит в другом: сформировать у российского общества устойчивое отчуждение от действующей власти.
Выход из этой ситуации эксперт видит в сближении государства и граждан.
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