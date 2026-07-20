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Капитуляции Москвы не ждут: Удары по тылам нужны для другого. Эксперт объяснил, чего добивается Запад

Капитуляции Москвы не ждут: Удары по тылам нужны для другого. Эксперт объяснил, чего добивается Запад

12:02, 20 июл 2026

Западные страны поддерживают удары украинских беспилотников по российской территории вовсе не для того, чтобы вынудить Москву сложить оружие. По мнению политолога Игоря Шишкина, конечная цель противников России — погрузить страну во внутренний хаос. Об этом эксперт заявил в своём комментарии.

Страны коллективного Запада продолжают наращивать поддержку Киева: финансовые вливания и военные поставки не прекращаются. На этом фоне украинские беспилотники регулярно атакуют российские регионы, а сотрудники территориальных центров комплектования оказывают давление на украинских граждан.

Прежде ряд аналитиков высказывал предположение, что удары по глубоким тылам России призваны вызвать народное недовольство и спровоцировать давление на власть с требованием остановить военные действия. Согласно этой версии, Запад рассчитывал добиться смены власти в Москве руками самих россиян.

Однако политолог Игорь Шишкин с такой трактовкой не согласен. По его словам, расчёт строится на принципиально иной логике.

«На Западе не идиоты, они прекрасно понимают, что в результате таких ударов тысячи граждан России не выйдут на улицы с требованием прекратить СВО и капитулировать перед Западом. Такого не будет, это очевидно. Их цель — что выйдут тысячи граждан с требованием ужесточить проведение СВО, перевести её на новый уровень, и под этими лозунгами снести существующую власть, как неспособную дать адекватный ответ на угрозу, и тем самым погрузить страну в хаос и смуту», — заявил Шишкин.

По мнению эксперта, Запад стремится воспроизвести сценарий 1917 года, когда власть оказалась отделена от народа в условиях военного времени, что в итоге привело к политическому краху.

При этом, по словам политолога, организация уличных протестов сама по себе не является для Запада сложной задачей. Опыт проведения подобных акций у него имеется. Ключевая цель, считает Шишкин, состоит в другом: сформировать у российского общества устойчивое отчуждение от действующей власти.

Выход из этой ситуации эксперт видит в сближении государства и граждан.

«Решение проблемы может быть только в одном — сделать так, чтобы не произошло отторжение большинства народа от верховной власти. Сделать так, чтобы в народе было понимание, чувство того, что власть и народ в этой беде стоят вместе. Что власть и народ в этом противостоянии Западу находятся в одном окопе. Добиться этого только словами или теми же призывами к тому же народу не получится», — подчеркнул политолог.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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