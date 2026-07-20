Новости часа. 20 июля: Москва готовит план "Спасём бензин". Киев "переезжает" во Львов. Японцы окончательно смирились с потерей Курил

12:09, 20 июл 2026

Россия ищет выход из топливного кризиса, а украинские эксперты допускают переезд Киева во Львов. Об этом сообщают российские и украинские источники.

Топливный рынок России переживает турбулентный период. В ряде регионов страны фиксируются очереди на автозаправочных станциях и устойчивый рост цен на бензин. Федеральные и региональные власти приступили к разработке комплекса антикризисных мер, призванных стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Среди рассматриваемых инструментов — ограничение экспорта бензина при одновременном наращивании его импорта, а также исключение биржевых посредников из цепочки поставок. Последняя мера направлена на снижение влияния спекулятивного фактора на ценообразование.

Отдельное внимание уделяется инициативе по созданию разветвлённой сети мини-нефтеперерабатывающих заводов, ориентированных на нужды конкретных регионов. Автором идеи выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение. Предполагается, что децентрализованная модель переработки нефти устойчивее к внешним воздействиям по сравнению с нынешней системой, при которой несколько крупных заводов обеспечивают топливом всю страну.

Часть мер уже введена в действие. В частности, ограничения на вывоз нефтепродуктов за рубеж уже повлекли за собой рост топливных цен на европейском рынке.

На Украине в центре внимания оказалась другая проблема — критическая нехватка средств противовоздушной обороны. Ночной удар российских вооружённых сил, состоявшийся в воскресенье, не стал рекордным по количеству применённых ракет, однако процент их перехвата оказался минимальным за весь период боевых действий, что сделало его одним из наиболее ощутимых по последствиям.

На этом фоне в экспертном сообществе появились предположения о возможном переносе украинской столицы из Киева во Львов. Соответствующий прогноз озвучил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его оценке, Киев сосредоточил в себе ключевые политические, военные и разведывательные функции, что делает его приоритетной целью для ударов. В связи с этим Лебедев допускает, что украинские власти в ближайшее время могут начать перемещение органов управления и оборонных производств на запад страны — поближе к польской границе, западным поставкам и центрам принятия решений.

Вместе с тем сам Лебедев оговаривается, что подобный шаг не решит проблему безопасности, а лишь отодвинет её географически.

«Прогнозирую скорый вывод столицы из Киева. Вероятнее всего, во Львов. Только безопасным Львов от этого не станет. Перенос столицы не решает проблему, а лишь отодвигает её на несколько сотен километров», — указывает он.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI