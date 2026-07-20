"Прихватизаторы" и топливный кризис: Хазин объяснил, почему в России возник дефицит бензина

12:14, 20 июл 2026

Экономист Михаил Хазин заявил, что проблемы с топливом в российских регионах имеют политическую, а не экономическую природу. По его мнению, за перебоями на автозаправочных станциях стоит борьба группировок внутри правящей элиты, а не объективный дефицит нефтепродуктов.

Хазин разделил элиту на два лагеря: первый, который он называет «прихватизаторами», намеренно провоцирует нестабильность и использует кризисы для давления, второй настроен на противостояние подобным сценариям. Именно это противоборство, по мнению экономиста, и выплёскивается в виде топливных перебоев.

Ранее вице-премьер Александр Новак объяснял нехватку горючего ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям и активностью спекулянтов на рынке. Правительство в ответ ввело запрет на экспорт топлива, организовало импортные поставки и усилило контроль над распределением ресурсов. В отдельных регионах власти перешли к нормированию: бензин выдают по QR-кодам или в зависимости от чётности номерного знака автомобиля.

Между тем в основе кризиса лежит и структурная проблема. Независимые трейдеры, получившие доступ к льготным объёмам, скупают дешёвое топливо и реализуют его с существенной наценкой. Разрешение НПЗ выпускать горючее стандарта «Евро-3» фактически открыло путь к применению суррогатных смесей: смешивание топлива с растворителями и подмена зимнего дизеля летним приобрели массовый характер в условиях ограниченного выбора для потребителя.

Аналитики также указывают на то, что дефицит косвенно выгоден федеральному бюджету: рост внутренних цен ведёт к увеличению НДПИ и акцизных поступлений. При этом Минфин аккумулирует сверхдоходы от экспорта необработанной нефти, что делает глубокую переработку менее привлекательной для компаний. Демпфирующий механизм, призванный компенсировать ценовую разницу, нередко срабатывает с задержками, усугубляя положение переработчиков.

Последствия ощутили на себе аграрный сектор, транспортные компании, малый бизнес и рядовые автовладельцы: водители выстаивали в очередях, сталкивались с лимитами на отпуск топлива и закрытыми станциями. По оценкам экспертов, без кадровых решений и системных антимонопольных мер перебои с бензином будут воспроизводиться — особенно в периоды политической напряжённости.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI