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Дугин сказал, когда закончится СВО: "Лучше смотреть правде в глаза"

Дугин сказал, когда закончится СВО: "Лучше смотреть правде в глаза"

11:34, 21 июл 2026

Философ объяснил, почему спецоперация не может завершиться без полной победы России, и допустил перерастание конфликта в полноценную горячую войну с Западом.

Российский философ и политолог Александр Дугин в своём телеграм-канале дал развёрнутый ответ на вопросы о причинах, продолжительности и возможных итогах специальной военной операции на Украине.

По словам Дугина, среди россиян по-прежнему сохраняется непонимание целей и перспектив СВО. Значительная часть населения, по его наблюдению, не имеет чёткого представления о том, зачем и почему она началась и когда завершится. Философ связывает это с недостаточным разъяснением ситуации с самого начала.

Дугин утверждает, что спецоперация стала следствием геополитического противостояния между западным однополярным миром и российским «государством-цивилизацией», а не результатом чьего-либо единоличного решения. Необходимость её проведения он объясняет стремлением восстановить государственный суверенитет, который, по его словам, был существенно ослаблен в 1990-е годы, а попытки вернуть его при президенте Владимире Путине натолкнулись на усиление давления со стороны Запада.

Относительно сроков философ однозначен: СВО продолжится до полного освобождения Украины от того, что он называет «прозападным русофобским режимом». Завершение операции без победы он считает невозможным.

Дугин также допускает, что западные страны с высокой вероятностью переведут противостояние с Россией в формат открытого вооружённого конфликта, не исключая при этом его ядерного характера. По его убеждению, мирное сосуществование однополярной и многополярной моделей мироустройства невозможно, а Россия способна сохраниться как государство лишь в условиях многополярности — даже если для этого потребуется противостояние со всем западным блоком.

Философ призвал российское общество принять как данность, что возврата к довоенному положению дел не будет, и сосредоточиться на осмыслении путей к победе.

Тем временем, по оценке колумниста РИА Новости Кирилла Стрельникова, Россия фактически приступила к блокированию выхода Украины к Чёрному морю. Удары по портовой инфраструктуре уже сказываются на военной логистике и экономическом положении страны. Действия Киева и его европейских союзников, направленные против российского топливно-энергетического комплекса и транспортных маршрутов в Крым, по оценке журналиста, повлекли за собой ответные меры — более жёсткие по характеру.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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