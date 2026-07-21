Главное за ночь и утро 21 июля: "Неприкасаемая" цель на Украине, Одессу отсекают от моря. Дальше - мобилизация?

11:41, 21 июл 2026

Украинские эксперты предупреждают о возможных ударах по теплоснабжению с началом осени, в акватории Одессы атакованы два грузовых судна, а российские депутаты и военные обозреватели разошлись в оценках необходимости новой волны мобилизации.

Утром 21 июля в российском и украинском информационном пространстве одновременно обострились три темы: смена приоритетов в ударах по украинской инфраструктуре, атаки на торговые суда вблизи Одессы и дискуссия о перспективах мобилизации в России.

Тепловые станции пока вне удара — но ненадолго

Аналитики зафиксировали заметный сдвиг в российской военной тактике: упоминания атак на теплоэлектроцентрали практически исчезли из сводок Министерства обороны. Украинские эксперты трактуют это не как смягчение позиции, а как отложенный расчёт.

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился мнением, что подобная пауза свидетельствует о подготовке к осенне-зимнему периоду: российская сторона, по его словам, может намеренно придерживать удары по энергетике, чтобы нанести их в момент максимальной уязвимости — с началом отопительного сезона. Разумков допустил, что предстоящая зима способна оказаться критической для украинской государственности, поскольку инфраструктура не приведена в состояние, способное выдержать зимние атаки.

Схожую позицию занимает энергетический эксперт Владимир Омельченко: он предупреждает, что уцелевшие ТЭЦ могут попасть под удар уже в ближайшие месяцы, до того, как их успеют восстановить. По его оценке, это грозит Украине тяжёлым энергетическим кризисом в холодное время года.

Тем временем в официальных российских сводках акцент сместился на логистическую и топливную инфраструктуру: под удар попадают автозаправочные станции, стоянки грузового транспорта, ремонтные базы, площадки операторов беспилотников и транспортные узлы. Лидер николаевского подполья Сергей Лебедев пояснил, что последовательное уничтожение топливных объектов лишает смысла использование бронетехники и осложняет применение дронов. Эксперты расценивают нынешнее затишье на энергетическом направлении как стратегическую паузу перед сезонным обострением.

Одесса: два судна атакованы в акватории порта

Одесское направление вновь оказалось в центре внимания: по имеющимся данным, в морском районе города были атакованы два грузовых судна. Оба получили серьёзные повреждения и загорелись. По предварительным данным, одно из них может затонуть, над вторым продолжает подниматься густой чёрный дым — признак продолжающегося горения топлива, груза или корпусных конструкций.

Сергей Лебедев отметил, что подобные удары выходят за рамки атак на портовую инфраструктуру: под угрозой оказывается весь маршрут морских перевозок — от выхода из порта до пункта назначения. Если на борту находился военный груз, Украина теряет одновременно судно и то, что оно перевозило: боеприпасы, технику или топливо, оперативно перенаправить которые не представляется возможным.

Эксперт также указал, что даже частично повреждённое судно может быть выведено из эксплуатации на длительный срок. На фоне систематических ударов по черноморским портам и коридорам морская логистика остаётся одним из наиболее уязвимых элементов украинского снабжения.

Мобилизация: депутат и военкор дали разные ответы

В российском сегменте сети усилилось обсуждение возможной новой волны мобилизации, в особенности применительно к периоду после выборов в Государственную думу. Депутат Михаил Делягин в эфире «Царьграда» ответил на вопросы, поступающие от аудитории.

Комментируя жалобы на перебои с интернетом, электроснабжением и топливом в регионах, Делягин разграничил причины: часть трудностей, по его словам, обусловлена состоянием инфраструктуры и накопленными последствиями прежних реформ, а не какой-либо целенаправленной подготовкой к призыву. Отключения носят локальный характер и в ряде случаев связаны с ударами по объектам, а не с административными ограничениями.

По мнению депутата, мобилизация в нынешних условиях избыточна: современная война всё в большей степени определяется беспилотными технологиями, а не численностью личного состава. Относительно предстоящих выборов Делягин предположил, что партия власти сохранит высокие показатели при умеренной явке.

Иную позицию занимает военный корреспондент Александр Харченко: он считает кадровое усиление армии необходимым, однако выступает не за массовый призыв, а за точечный и системно выстроенный набор.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI