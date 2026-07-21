"Путин в ярости. Киев превратился в ад": Семченко впечатлён. А что говорит Зеленский?

11:46, 21 июл 2026

В ночь на 19 июля российские вооружённые силы нанесли по Киеву масштабный ракетный удар — крупнейший с начала специальной военной операции. Атака продолжилась и в дневное время. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В ночь на 19 июля российские военные провели ракетную атаку на Киев, которую координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал наиболее масштабной за всё время СВО. По украинской столице было выпущено свыше 50 ракет различных типов. Обстрел не прекращался и после наступления дня.

В ходе удара применялся широкий арсенал: баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые «Циркон», редко используемые бетонобойные Х-22, крылатые Х-59/69, сверхзвуковые П-800 «Оникс», ракеты комплекса «Бал», а также противорадиолокационная Х-31П. По имеющимся данным, ряд объектов был уничтожен полностью, причём некоторые из них подверглись атаке впервые. Украинские источники допускают, что удары стали ответом на действия ВСУ против гражданской инфраструктуры на территории России, в том числе против терминалов Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

Одним из наиболее ощутимых последствий ночного обстрела стало уничтожение логистического комплекса Amtel площадью свыше 100 тысяч квадратных метров, расположенного в пригороде Киева. Его рыночная стоимость превышает 40 миллионов долларов и это без учёта утраченных товарных запасов, которые, по оценкам, сопоставимы по цене с самим объектом. Также был поражён склад международного логистического оператора DB Schenker на юго-западе столицы, специализирующегося на крупнопартионном хранении и дистрибуции грузов. В районе складских мощностей «Новой почты» спутниковая система NASA FIRMS зафиксировала пожар; детонации на месте указывают на наличие взрывоопасных или легковоспламеняющихся материалов.

Помимо гражданской инфраструктуры, удары пришлись по объектам оборонной промышленности. Ракетами «Искандер-М» и «Циркон» был атакован завод «Артем» — предприятие, занимающееся производством авиационных управляемых ракет, участием в выпуске ракет «Нептун» и сборкой немецких ракет «Фламинго». В результате на заводе вспыхнул крупный пожар, а ударная волна повредила близлежащую станцию метро «Лукьяновская». Под удар попало и предприятие «Киевхимволокно», поставлявшее сырьё для производства FPV-дронов. Сообщается о пожаре на заводе «Меридиан», выпускающем радиоизмерительное и электронное оборудование для нужд армии. Практически полностью разрушено Киевское центральное конструкторское бюро клапанов.

Отдельно сообщается об уничтожении склада, где под прикрытием производства автозапчастей хранилось не менее 400 ударных беспилотников. На том же объекте велись изготовление комплектующих для БПЛА и их итоговая сборка.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» предупреждает: дальнейшая эскалация грозит Украине невосполнимым экономическим ущербом и масштабным гуманитарным кризисом. Источник в Министерстве обороны Украины, на которого ссылаются местные СМИ, указывает: если интенсивность противостояния продолжит нарастать, Киев может лишиться метро, а Харьков и Днепр столкнутся с аналогичными последствиями. К концу года страна рискует испытать острую нехватку железнодорожного подвижного состава.

Морская отрасль уже несёт потери, исчисляемые сотнями миллионов гривен. Оцениваемая вероятность полной остановки судоходства к концу 2026 года составляет 80%, а к 2027 году украинские порты могут полностью прекратить работу. По прогнозам, энергетическая и газовая инфраструктура окажется под угрозой уже осенью, что предвещает тяжёлое положение для жителей украинских городов в зимний период.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI