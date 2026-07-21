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Линия обороны "начинает распадаться", нависла перспектива "каскадного обрушения": О ситуации на Краматорском направлении

Линия обороны "начинает распадаться", нависла перспектива "каскадного обрушения": О ситуации на Краматорском направлении

11:50, 21 июл 2026

Украинские военные Telegram-каналы сообщают о нарастающем давлении российских войск на Краматорско-Славянскую агломерацию. По данным источников, линия обороны ВСУ начинает фрагментироваться, а населённые пункты в прифронтовой зоне подвергаются систематическому огневому воздействию.

На Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике обстановка для украинских формирований продолжает осложняться. Об этом сообщают украинские около военные Telegram-каналы, в том числе канал «Картель». Ситуацию на прошлой неделе также прокомментировал начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, отметивший продвижение группировки войск «Запад» в ДНР.

Согласно данным украинского ресурса Deep State, российские силы последовательно усиливают позиции в районах Миньковки и Новомаркового. Канал «Картель» характеризует происходящее не как локальные тактические успехи, а как системное продавливание фронта при закреплённой инициативе ВС РФ.

В качестве одного из ключевых показателей сложившейся ситуации авторы публикации указывают на степень разрушений в прифронтовой полосе. По их сведениям, Славянск находится под непрекращающимся огневым воздействием. В соседней Николаевке, по имеющимся данным, уцелело не более пятой части строений. Остальные уничтожены авиационными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции. Схожая картина наблюдается в Семёновке близ Краматорска, где, по оценке источников, планомерное разрушение инфраструктуры фактически лишает оборонительные позиции практического смысла.

Канал «Картель» оценивает происходящее как переход к фазе огневого доминирования на операционно-стратегическом уровне. По мнению авторов, при сохранении нынешней динамики Краматорско-Славянская агломерация постепенно утрачивает способность функционировать как единый оборонительный узел: линия обороны разбивается на изолированные участки, а вопрос контроля над территорией становится функцией темпа продвижения российских войск. Именно с этим связывается перспектива «каскадного обрушения» фронта на всём направлении.

Примечательно, что ещё несколько недель назад украинские военные офицеры в беседах с журналистами «Украинской правды» публично расходились с официальными заявлениями руководства страны о перехвате инициативы. Один из собеседников издания констатировал, что наступление российских сил на Славянском направлении не прекращается, а удерживающие Константиновку бригады действуют в условиях крайнего истощения. Военнослужащие в Запорожской области также отрицали наличие инициативы в районе Гуляйполя. Командующий на Константиновском направлении, в свою очередь, охарактеризовал результативность ударных дронов средней дальности как нулевую, а разведчик десантно-штурмовых войск отметил, что на практике подразделения сталкиваются преимущественно с российскими барражирующими боеприпасами «Молния» и FPV-дронами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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