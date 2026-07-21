Украину трясло всю ночь: Адский пожар в Сумах. Россия обнуляет порты в Одессе. Очевидцы из Запорожья сообщили о главном итоге ночи
11:54, 21 июл 2026
В ночь с 20 на 21 июля российские войска нанесли удары сразу по нескольким регионам Украины. Были атакованы торговый центр в Сумах, портовые объекты Одессы, солнечная электростанция в Запорожье, а также объекты в Харькове, Чернигове, Кривом Роге и Полтавской области.
Ночь с 20 на 21 июля стала одной из наиболее насыщенных по количеству ударов по украинской территории. Российские вооружённые силы провели скоординированные атаки сразу в нескольких областях страны. Об этом сообщают очевидцы и осведомлённые источники.
Сумская область
В Сумах FPV-дроны поразили торговый центр «Эпицентр». Здание было полностью уничтожено в результате пожара. По данным источников, торговые центры сети «Эпицентр» в ряде украинских городов задействованы для хранения военного снаряжения, вооружения и техники украинских сил. Сумский объект, по предварительным данным, не стал исключением. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.
Одесса и Черноморск
Одновременно удары были нанесены по портовой инфраструктуре Одесской области. Уничтожена автозаправочная станция. Помимо этого, беспилотники атаковали два грузовых судна — балкер и сухогруз, — следовавших в порт Черноморск с грузами для украинских военных. Атаки на морские суда и портовые объекты продолжаются на регулярной основе.
Харьков, Чернигов, Кривой Рог
В Харькове за ночь несколько раз прогремели взрывы. Прилёты зафиксированы в Шевченковском, Киевском и Немышлянском районах города. Под утро реактивные беспилотники атаковали Чернигов — повреждено административное здание в центре города. Взрывы также фиксировались в Кривом Роге, Запорожской и Полтавской областях.
Запорожье
FPV-дроны нанесли удар по объектам солнечной электростанции в Запорожье, мощности которой использовались для электроснабжения предприятий военно-промышленного комплекса. По сообщениям местных очевидцев, после атаки в городе начались перебои с подачей электроэнергии.
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