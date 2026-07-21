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Почему Россия повторно не применяет "Орешник" – людям дали объяснение

Почему Россия повторно не применяет "Орешник" – людям дали объяснение

11:58, 21 июл 2026

Депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью News.ru рассказал, почему Россия не наносит повторных ударов ракетой «Орешник» по Украине и при каких обстоятельствах это может произойти.

После новых массированных ударов Украины по российской территории в публичном пространстве усилилось обсуждение возможного применения гиперзвуковой ракеты «Орешник». Ряд парламентариев и военных экспертов высказался о логике, которой придерживается Москва при принятии подобных решений.

Депутат Государственной думы Андрей Колесник пояснил, что вопрос о задействовании «Орешника» напрямую связан с военной целесообразностью и развитием оперативной обстановки. По его словам, речь не идёт о спонтанных решениях — каждый шаг просчитывается заблаговременно. Колесник также указал, что удар «Орешником» в боевом режиме создаст серьёзные трудности для Вооружённых сил Украины.

Параллельно звучат высказывания о возможном расширении географии применения ракеты. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в интервью тому же изданию заявил, что «Орешник» теоретически может быть направлен против предприятий в европейских странах, выпускающих беспилотники для нужд украинской армии. Журавлёв высказался за то, чтобы выдвинуть соответствующий ультиматум: если заводы не прекратят работу самостоятельно, по ним может быть нанесён удар.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с изданием «Абзац» также допустил, что размещение «Орешника» в Ленинградском военном округе могло бы стать ответом на планы Эстонии возвести военный городок для иностранных контингентов непосредственно вблизи российской границы.

Конкретные сроки и условия возможного повторного применения «Орешника» официально не обозначены. Депутаты и эксперты сходятся в том, что решение будет принято исключительно на основе оценки военной ситуации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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