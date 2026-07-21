Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Почему Россия не может создать союз с Китаем и Ираном: Ярошенко – о веских причинах. Они есть

Почему Россия не может создать союз с Китаем и Ираном: Ярошенко – о веских причинах. Они есть

12:03, 21 июл 2026

Политолог Алексей Ярошенко прокомментировал инициативу турецкой партии «Родина» о формировании четырёхстороннего альянса и назвал её политическим популизмом.

Турецкая партия «Родина» выступила с инициативой создания стратегического союза между Анкарой, Москвой, Тегераном и Пекином. Российский политолог Алексей Ярошенко, в свою очередь, указал на ряд причин, по которым реализация подобного сценария невозможна. Об этом эксперт заявил в беседе с телеканалом Царьград.

По словам Ярошенко, турецкая партия «Родина» не располагает реальным политическим весом и не оказывает влияния на курс страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган, по оценке политолога, не станет рассматривать эту инициативу всерьёз — у него принципиально иное видение отношений с Россией.

Эксперт обратил внимание на то, что Анкара последовательно выстраивает пантюркистское пространство, которое по своей сути противоречит интересам Москвы. По мнению Ярошенко, Турция оказывает поддержку сепаратистским движениям внутри России, что полностью исключает возможность формирования союзнических отношений между двумя государствами.

Схожая логика, по словам политолога, применима и к Ирану. Если Турция исторически являлась противником России, то полноценный стратегический альянс с Тегераном потребовал бы от Москвы фактического вступления в конфронтацию с Вашингтоном и Тель-Авивом.

Отдельно Ярошенко остановился на перспективах сотрудничества с Китаем. По его оценке, даже взаимодействие с Пекином в нынешних условиях не может быть равноправным — в силу значительного экономического превосходства китайской стороны. Прежде чем выстраивать союзнические конструкции с державами такого масштаба, России необходимо укрепить собственную экономическую базу.

По убеждению политолога, в текущих реалиях Россия должна опираться прежде всего на собственные ресурсы, поддерживая при этом конструктивные отношения с широким кругом государств. Формирование полноценных союзов Ярошенко считает преждевременным: по его словам, сначала необходимо создать мощную экономическую основу, и лишь затем можно говорить о выстраивании сфер влияния.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Почему Россия повторно не применяет "Орешник" – людям дали объяснение

Читайте также:

Почему Россия повторно не применяет "Орешник" – людям дали объяснение
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Турция вышла на связь с Россией по срочному вопросу. В МИД страны заявили: "Мы передали наши опасения"
Россия/мир
Турция вышла на связь с Россией по срочному вопросу. В МИД страны заявили: "Мы передали наши опасения"
Почему Зеленский не уничтожен? Ответ увидели в заявлении Путина. И это сенсация
Россия/мир
Почему Зеленский не уничтожен? Ответ увидели в заявлении Путина. И это сенсация
"Мы проглотили это, что дальше?": Москву призвали к жёсткой реакции на атаки со стороны Прибалтики, Польши и Финляндии
Россия/мир
"Мы проглотили это, что дальше?": Москву призвали к жёсткой реакции на атаки со стороны Прибалтики, Польши и Финляндии
Теперь понятно, почему Зеленский не боится удара по Киеву. Всё вскрылось вмиг
Россия/мир
Теперь понятно, почему Зеленский не боится удара по Киеву. Всё вскрылось вмиг


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен