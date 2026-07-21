Почему Россия не может создать союз с Китаем и Ираном: Ярошенко – о веских причинах. Они есть

12:03, 21 июл 2026

Политолог Алексей Ярошенко прокомментировал инициативу турецкой партии «Родина» о формировании четырёхстороннего альянса и назвал её политическим популизмом.

Турецкая партия «Родина» выступила с инициативой создания стратегического союза между Анкарой, Москвой, Тегераном и Пекином. Российский политолог Алексей Ярошенко, в свою очередь, указал на ряд причин, по которым реализация подобного сценария невозможна. Об этом эксперт заявил в беседе с телеканалом Царьград.

По словам Ярошенко, турецкая партия «Родина» не располагает реальным политическим весом и не оказывает влияния на курс страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган, по оценке политолога, не станет рассматривать эту инициативу всерьёз — у него принципиально иное видение отношений с Россией.

Эксперт обратил внимание на то, что Анкара последовательно выстраивает пантюркистское пространство, которое по своей сути противоречит интересам Москвы. По мнению Ярошенко, Турция оказывает поддержку сепаратистским движениям внутри России, что полностью исключает возможность формирования союзнических отношений между двумя государствами.

Схожая логика, по словам политолога, применима и к Ирану. Если Турция исторически являлась противником России, то полноценный стратегический альянс с Тегераном потребовал бы от Москвы фактического вступления в конфронтацию с Вашингтоном и Тель-Авивом.

Отдельно Ярошенко остановился на перспективах сотрудничества с Китаем. По его оценке, даже взаимодействие с Пекином в нынешних условиях не может быть равноправным — в силу значительного экономического превосходства китайской стороны. Прежде чем выстраивать союзнические конструкции с державами такого масштаба, России необходимо укрепить собственную экономическую базу.

По убеждению политолога, в текущих реалиях Россия должна опираться прежде всего на собственные ресурсы, поддерживая при этом конструктивные отношения с широким кругом государств. Формирование полноценных союзов Ярошенко считает преждевременным: по его словам, сначала необходимо создать мощную экономическую основу, и лишь затем можно говорить о выстраивании сфер влияния.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI