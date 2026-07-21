В Минобороны России завелась "крыса"? Как ВСУ узнают о подготовке удара. Объяснение подполковника Попова

12:07, 21 июл 2026

Подполковник запаса Андрей Попов рассказал изданию «Царьград», как Россия использует ложные манёвры для введения противника в заблуждение и почему версия об утечках из Минобороны не находит подтверждения.

В ночь на 19 июля Россия нанесла масштабные удары по территории Украины. Примечательно, что на этот раз украинские Telegram-каналы и ресурсы не публиковали никаких предупреждений заблаговременно — в отличие от ряда предыдущих случаев, когда информация о готовящихся атаках появлялась в открытом доступе за двое суток до их начала. На это обратил внимание канал «Генерал Армагеддон», поставив вопрос: каким образом ВСУ в принципе получали сведения о планируемых ударах и не свидетельствует ли это об утечках внутри российского военного ведомства?

Прокомментировать ситуацию для «Царьграда» согласился подполковник запаса, ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов. По его словам, подготовка к масштабным ракетным ударам объективно требует значительных логистических усилий. Боеприпасы необходимо доставить и привести в готовность, что неизбежно задействует транспортную инфраструктуру. Если для удара требуется, условно, сотня ракет, то столько же единиц подвижного состава изымается из гражданского оборота — и смежные подрядчики способны сделать из этого косвенные выводы. Помимо этого, Попов напомнил, что против России задействован весь спектр западных разведывательных структур, включая радиоэлектронную и космическую разведку.

Вместе с тем, по словам эксперта, российская сторона располагает инструментами противодействия утечкам. Вооружённые силы применяют отвлекающие манёвры, отслеживают реакцию противника на те или иные действия и на основе полученных данных выявляют возможные каналы утечки информации и агентурные источники.

Версию о наличии информаторов непосредственно в Министерстве обороны Попов счёл маловероятной. По его оценке, работа по выявлению подобных лиц велась на протяжении десятилетий, и сегодня основную угрозу в этой сфере представляют не шпионы, а коррупционеры — в том числе в армейской среде и среди высокопоставленных чиновников. Он подчеркнул, что лица, причиняющие ущерб государству, привлекаются к ответственности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI