Цветение пионов на целый месяц: проверенные правила подкормки от эксперта, которые нужно соблюсти прямо сейчас

12:25, 01 июн 2025

Пионы – любимцы многих садоводов. За их чарующую красоту, нежный аромат и неприхотливость их ценят и обожают. Но, к сожалению, период цветения этих "аристократов сада" довольно короток. Как же продлить его, чтобы наслаждаться пышными махровыми шапками пионов как можно дольше?

Опытом делится Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии. Она раскрывает секреты правильных и своевременных подкормок, которые помогут пионам цвести дольше.

Секрет прост: начинать подкармливать пионы нужно как можно раньше, строго соблюдая интервалы внесения минеральных и органических удобрений.

Весеннее пробуждение и активный рост

С наступлением тепла пионы просыпаются, быстро трогаются в рост и формируют бутоны. В этот короткий период они проходят все основные этапы вегетации. Задача садовода – помочь им сформировать крупные бутоны и заложить основы для продолжительного цветения.

Первая подкормка

Как только из-под земли появятся первые побеги, пионы нуждаются в азоте. Для первой подкормки подойдут любые азотные удобрения: мочевина, нитроаммофоска, куриный помет.

Вторая подкормка

В период бутонизации пионам необходимы силы для формирования крупных цветков. В этот момент их нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

Третья подкормка

С началом распускания бутонов проводится внекорневая подкормка борной кислотой. Она стимулирует цветение и делает его более обильным и продолжительным.

Дополнительные советы

Полив : пионы любят обильный полив, особенно в период бутонизации и цветения. Однако важно избегать застоя воды, который может привести к загниванию корней.

: пионы любят обильный полив, особенно в период бутонизации и цветения. Однако важно избегать застоя воды, который может привести к загниванию корней. Мульчирование : мульчирование почвы вокруг кустов пионов поможет сохранить влагу, подавить рост сорняков и улучшить структуру почвы.

: мульчирование почвы вокруг кустов пионов поможет сохранить влагу, подавить рост сорняков и улучшить структуру почвы. Удаление увядших цветов: регулярно удаляйте увядшие цветы и бутоны. Это стимулирует образование новых бутонов и продлевает цветение.

Автор: Алия Карачурина