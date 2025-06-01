Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Цветение пионов на целый месяц: проверенные правила подкормки от эксперта, которые нужно соблюсти прямо сейчас

Цветение пионов на целый месяц: проверенные правила подкормки от эксперта, которые нужно соблюсти прямо сейчас

12:25, 01 июн 2025

Пионы – любимцы многих садоводов. За их чарующую красоту, нежный аромат и неприхотливость их ценят и обожают. Но, к сожалению, период цветения этих "аристократов сада" довольно короток. Как же продлить его, чтобы наслаждаться пышными махровыми шапками пионов как можно дольше?

Опытом делится Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии. Она раскрывает секреты правильных и своевременных подкормок, которые помогут пионам цвести дольше.

Секрет прост: начинать подкармливать пионы нужно как можно раньше, строго соблюдая интервалы внесения минеральных и органических удобрений.

Весеннее пробуждение и активный рост

С наступлением тепла пионы просыпаются, быстро трогаются в рост и формируют бутоны. В этот короткий период они проходят все основные этапы вегетации. Задача садовода – помочь им сформировать крупные бутоны и заложить основы для продолжительного цветения.

Первая подкормка

Как только из-под земли появятся первые побеги, пионы нуждаются в азоте. Для первой подкормки подойдут любые азотные удобрения: мочевина, нитроаммофоска, куриный помет.

Вторая подкормка

В период бутонизации пионам необходимы силы для формирования крупных цветков. В этот момент их нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

Третья подкормка

С началом распускания бутонов проводится внекорневая подкормка борной кислотой. Она стимулирует цветение и делает его более обильным и продолжительным.

Дополнительные советы

  • Полив: пионы любят обильный полив, особенно в период бутонизации и цветения. Однако важно избегать застоя воды, который может привести к загниванию корней.
  • Мульчирование: мульчирование почвы вокруг кустов пионов поможет сохранить влагу, подавить рост сорняков и улучшить структуру почвы.
  • Удаление увядших цветов: регулярно удаляйте увядшие цветы и бутоны. Это стимулирует образование новых бутонов и продлевает цветение.
Пионы поливаю этим простым эликсиром каждый май: Разражаются огромными шапками цветов — шикарная бутонизация за копейки

Читайте также:

Пионы поливаю этим простым эликсиром каждый май: Разражаются огромными шапками цветов — шикарная бутонизация за копейки
Автор: Алия Карачурина
Теги: пионы цветы подкормка
Читайте также

Пионы поливаю этим простым эликсиром каждый май: Разражаются огромными шапками цветов — шикарная бутонизация за копейки
Это интересно
Пионы поливаю этим простым эликсиром каждый май: Разражаются огромными шапками цветов — шикарная бутонизация за копейки
Соседи позавидуют вашему саду: используйте эту простую подкормку и получите пионы королевской красоты
Это интересно
Соседи позавидуют вашему саду: используйте эту простую подкормку и получите пионы королевской красоты
Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае
Это интересно
Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае
Апрельская подкормка для пионов: как вырастить гигантские цветы размером с футбольный мяч
Это интересно
Апрельская подкормка для пионов: как вырастить гигантские цветы размером с футбольный мяч


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен