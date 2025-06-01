Два проверенных способа навсегда избавиться от сорняков на даче: быстро, просто и без химии

12:15, 01 июн 2025

Красота и ухоженность дачного участка – это не только эстетическое наслаждение, но и показатель заботы о своих владениях. Борьба с сорняками, захламляющими грядки и дорожки, становится настоящим бедствием для многих огородников.

Опытный агроном Анастасия Коврижных делится секретами эффективной борьбы с сорняками с помощью простых и доступных средств: хозяйственного мыла и соли.

Метод 1: Мыльный раствор

Измельчите 200 грамм хозяйственного мыла. Залейте мыльную стружку 2 литрами кипятка. Дайте раствору настояться, чтобы мыло полностью растворилось. Добавьте в остывший раствор немного уксуса. Используйте полученную жидкость для полива сорняков на дорожках.

Метод 2: Соляной раствор

Растворите 1 килограмм соли в 4 литрах теплой воды.

Немедленно после приготовления обильно полейте соляным раствором сорняки на дорожках.

Важно! Не используйте эти растворы для полива грядок с культурными растениями.

Совет: для борьбы с сорняками на грядках после перекапывания рекомендуется накрывать их прозрачной пленкой.

Помните: регулярная профилактика – залог успеха. Не ленитесь вовремя удалять сорняки, и ваш участок всегда будет радовать вас своим ухоженным видом.

Автор: Алия Карачурина