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Спасите свой картофель: агроном раскрывает ключевые ошибки полива, которые могут погубить урожай

Спасите свой картофель: агроном раскрывает ключевые ошибки полива, которые могут погубить урожай

11:49, 01 июн 2025

Качественный и обильный урожай картофеля – мечта каждого дачника. Однако не всем удается ее реализовать. Одной из причин может быть неправильный полив. Агроном Анастасия Коврижных поделилась распространенными ошибками, которые сводят на нет все усилия огородников.

Первая ошибка: чрезмерный полив после всходов

Многие дачники, особенно начинающие, считают, что чем больше воды, тем лучше. Это заблуждение. Чрезмерный полив сразу после появления всходов, наоборот, вредит картофелю. Избыток влаги препятствует развитию корневой системы, делая ее слабой и уязвимой.

В этот период важно:

  • Снизить количество поливов. Достаточно 1-2 раза в неделю.
  • Использовать умеренный объем воды. Не стоит заливать грядки.
  • Следить за состоянием почвы. Она должна быть слегка влажной, но не мокрой.

Вторая ошибка: недостаточный полив во время бутонизации и цветения

Если в период бутонизации и цветения картофелю не хватает влаги, это негативно сказывается на формировании клубней. Они получаются мелкими, с плохой кожурой.

Чтобы этого избежать:

  • Регулярно поливайте растения. 2 раза в неделю достаточно.
  • Используйте 10 литров воды на каждый куст.
  • Полив проводите утром или вечером, когда нет палящего солнца.

Сроки сбора урожая

С момента посадки до сбора урожая картофеля в среднем проходит около 120 дней. В России копать картошку начинают в конце августа – начале сентября.

Совет:

  • Ориентируйтесь на погодные условия. В засушливую погоду поливать нужно чаще, чем в дождливую.
  • Мульчируйте грядки. Это поможет сохранить влагу в почве и уменьшит количество сорняков.
  • Наблюдайте за растениями. Вялые листья и поникшие стебли – сигнал о том, что картофелю не хватает воды.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель полив советы
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