Никогда больше не выбрасывайте картофельные очистки: Вот как они могут помочь вашей смородине

11:39, 01 июн 2025

Опытные садоводы знают: щедрый урожай смородины – это не просто везение, а результат заботы и грамотного ухода. Одним из простых, но действенных методов подкормки является использование картофельных очисток.

Как утверждает ученый-агроном Анастасия Коврижных, очистки картофеля – это не просто пищевые отходы, а настоящий кладезь питательных веществ для смородины. Они богаты калием, фосфором и магнием, которые:

Способствуют развитию крепкой и разветвленной корневой системы;

Обеспечивают обильное цветение и плодоношение;

Повышают устойчивость растения к болезням и вредителям.

Помимо питательной ценности, картофельные очистки также улучшают структуру почвы, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Как правильно использовать картофельные очистки?

Соберите очистки. Подойдут очистки от здорового картофеля. Тщательно промойте их от грязи и мусора. Закопайте под кустами. Распределите очистки вокруг куста смородины на глубине около 10 см. Полейте. Обильный полив поможет разложить питательные вещества из очисток и улучшить их усвоение растением.

Важно! Не используйте очистки от зеленого картофеля, так как они могут содержать токсичные вещества.

Автор: Алия Карачурина