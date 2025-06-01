Никогда больше не выбрасывайте картофельные очистки: Вот как они могут помочь вашей смородине
11:39, 01 июн 2025
Опытные садоводы знают: щедрый урожай смородины – это не просто везение, а результат заботы и грамотного ухода. Одним из простых, но действенных методов подкормки является использование картофельных очисток.
Как утверждает ученый-агроном Анастасия Коврижных, очистки картофеля – это не просто пищевые отходы, а настоящий кладезь питательных веществ для смородины. Они богаты калием, фосфором и магнием, которые:
- Способствуют развитию крепкой и разветвленной корневой системы;
- Обеспечивают обильное цветение и плодоношение;
- Повышают устойчивость растения к болезням и вредителям.
Помимо питательной ценности, картофельные очистки также улучшают структуру почвы, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.
Как правильно использовать картофельные очистки?
- Соберите очистки. Подойдут очистки от здорового картофеля. Тщательно промойте их от грязи и мусора.
- Закопайте под кустами. Распределите очистки вокруг куста смородины на глубине около 10 см.
- Полейте. Обильный полив поможет разложить питательные вещества из очисток и улучшить их усвоение растением.
Важно! Не используйте очистки от зеленого картофеля, так как они могут содержать токсичные вещества.
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Автор: Алия Карачурина
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