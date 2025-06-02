Лучший способ посеять петрушку и укроп: прореживать ростки не придётся

09:41, 02 июн 2025

Каждый садовод мечтает о пышных грядках зелени, украшающих стол свежими витаминами на протяжении всего лета. Агроном Виктория Карелина, автор канала «Семена Алтая», делится простым, но эффективным методом посева, который поможет вам вырастить обильный урожай зелени без лишних хлопот.

Суть метода заключается в «пучковом» посеве семян. Вместо того, чтобы сеять семена по одному, Виктория предлагает высаживать их небольшими «пучками» на расстоянии 10 сантиметров друг от друга.

Преимущества пучкового посева

Удобство сбора урожая: Вы можете легко срезать целый пучок зелени, не тратя время на прореживание.

Оптимальное развитие растений: Ростки не мешают друг другу, получая достаточно света, воды и питательных веществ.

Экономия времени: Вам не нужно прореживать всходы, что значительно сокращает время ухода за зеленью.

Как реализовать пучковой посев

Подготовьте грядки: сделайте неглубокие бороздки в местах, где вы хотите посадить зелень. Возьмите несколько семян: щепотку или 2-3 семечка. Разместите «пучки» семян: равномерно распределите их по бороздкам на расстоянии 10 см друг от друга. Засыпьте семена землей: аккуратно заровняйте бороздки граблями. Регулярно поливайте: зелень любит влажную почву, поэтому поливайте грядки 1-3 раза в неделю, используя 5-7 литров воды на 1 м².

Советы от Виктории Карелиной

Для пучкового посева лучше всего подходят семена укропа, петрушки, кинзы, салата, редиса и других культур, которые не требуют прореживания.

Используйте легкий и рыхлый грунт, хорошо пропускающий воду и воздух.

Для более дружного всхода семян можете предварительно замочить их на несколько часов в теплой воде.

При необходимости подкармливайте зелень комплексными минеральными удобрениями.

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Автор: Алия Карачурина