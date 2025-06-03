Как приготовить эффективное удобрение из двух простых ингредиентов: забудьте о суперфосфате навсегда
11:33, 03 июн 2025
Суперфосфат и сульфат калия – мастхэв в арсенале любого дачника. Но многие задаются вопросом: можно ли заменить эти промышленные удобрения чем-то более экологичным?
Виктория Карелина, агрохимик и автор блога «Семена Алтая», делится секретами: существует прекрасная альтернатива – смесь из золы подсолнечника и костной муки.
Зола подсолнечника щедро делится с растениями калием, а костная мука – бесценный источник фосфора.
Почему это важно?
Фосфор играет ключевую роль в росте и формировании плодов садовых культур. Его дефицит негативно сказывается на здоровье растений.
Калий – не менее важный элемент, ускоряющий обмен веществ и повышающий жизнеспособность.
Итак, как же приготовить этот чудо-эликсир?
Соотношение золы и костной муки зависит от потребностей культур.
Универсальная формула:
- 2 части золы подсолнечника
- 1 часть костной муки
Применение:
Вносите смесь при осенней перекопке, весной перед посевом или посадкой, а также в качестве подкормки в течение сезона.
Важно!
- Не переусердствуйте: избыток золы может привести к защелачиванию почвы.
- Тщательно измельчите костную муку, чтобы она лучше усваивалась.
Читайте также:Никогда больше не выбрасывайте картофельные очистки: Вот как они могут помочь вашей смородине