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Как приготовить эффективное удобрение из двух простых ингредиентов: забудьте о суперфосфате навсегда

Как приготовить эффективное удобрение из двух простых ингредиентов: забудьте о суперфосфате навсегда

11:33, 03 июн 2025

Суперфосфат и сульфат калия – мастхэв в арсенале любого дачника. Но многие задаются вопросом: можно ли заменить эти промышленные удобрения чем-то более экологичным?

Виктория Карелина, агрохимик и автор блога «Семена Алтая», делится секретами: существует прекрасная альтернатива – смесь из золы подсолнечника и костной муки.

Зола подсолнечника щедро делится с растениями калием, а костная мука – бесценный источник фосфора.

Почему это важно?

Фосфор играет ключевую роль в росте и формировании плодов садовых культур. Его дефицит негативно сказывается на здоровье растений.
Калий – не менее важный элемент, ускоряющий обмен веществ и повышающий жизнеспособность.
Итак, как же приготовить этот чудо-эликсир?

Соотношение золы и костной муки зависит от потребностей культур.

Универсальная формула:

  • 2 части золы подсолнечника
  • 1 часть костной муки

Применение:

Вносите смесь при осенней перекопке, весной перед посевом или посадкой, а также в качестве подкормки в течение сезона.
Важно!

  • Не переусердствуйте: избыток золы может привести к защелачиванию почвы.
  • Тщательно измельчите костную муку, чтобы она лучше усваивалась.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: удобрения
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