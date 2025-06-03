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Чудо-подкормка для огурцов: 2 ингредиента, 5 минут - урожай до октября

Чудо-подкормка для огурцов: 2 ингредиента, 5 минут - урожай до октября

11:11, 03 июн 2025

Огурцы – жемчужины летнего стола, но вырастить их порой бывает не так просто. Капризные культуры требуют заботы и внимания, особенно в период вегетации. Опытные огородники знают, что секрет богатого урожая кроется не только в правильном уходе, но и в грамотных подкормках.

Сегодня мы поделимся проверенным рецептом, который уже долгие годы использует моя бабушка, а также автор Дзен-канала "Ваш цветок". Это простое, но эффективное средство на основе золы и лимонной кислоты поможет вашим огурцам вырасти крепкими, здоровыми и порадовать вас щедрым урожаем.

Зола – дар природы для огорода

Древесная зола – это не просто продукт горения, а настоящий кладезь микроэлементов, жизненно необходимых для растений. Она служит не только натуральным фосфорно-калийным удобрением, но и обладает фунгицидными свойствами, защищая огурцы от грибковых заболеваний.

Готовим чудо-подкормку:

Зольный настой:

  • Возьмите 1 стакан золы и залейте его 10 литрами кипятка.
  • Оставьте настаиваться на несколько суток, периодически помешивая.

Лимонная добавка:

  • Разведите 1 столовую ложку лимонной кислоты в небольшом количестве теплой воды.
  • Добавьте лимонный раствор в зольный настой. Лимонная кислота помогает "расщепить" фосфор и калий из золы, делая их легкодоступными для растений.

Применение:

  • Перед использованием тщательно перемешайте раствор.
  • Под каждое растение вылейте 0,5 литра подкормки.

Когда и как часто:

  • Проводите подкормку в период активного роста и плодоношения, 1 раз в 7-10 дней.
  • Особенно важно подкормить огурцы после пересадки, а также во время цветения и образования завязей.

Результат:

  • Благодаря этой подкормке ваши огурцы будут расти крепкими и здоровыми.
  • Увеличится количество завязей и улучшится качество плодов.
  • Огурцы станут более устойчивы к болезням и вредителям.

Помните, что секрет богатого урожая – это не только чудо-подкормка, но и заботливый уход, регулярный полив и рыхление почвы. С любовью и вниманием ваши огурцы обязательно порадуют вас щедрым урожаем!

Ранее мы писали о том, какие ошибки допускают дачники при выращивании огурцов и как их избежать.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы подкормка
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