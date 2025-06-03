Экономное решение для дачи: Эта доступная крупа существенно увеличивает урожайность и здоровье ваших огурцов
11:07, 03 июн 2025
Многие садоводы мечтают об урожайных грядках с хрустящими огурцами. Агроном Ксения Давыдова делится простым и доступным рецептом подкормки, которая поможет вырастить огурцы-чемпионы.
Рисовая вода - эликсир здоровья для ваших огурцов!
Ингредиенты:
- Горсть риса
- 1 литр воды
Приготовление и применение:
- Залейте горсть риса литром воды.
- Оставьте настаиваться в теплом месте на сутки, а лучше на 2-3 дня.
- Процедите рисовую воду и полейте ей огурцы под корень.
В чем же секрет?
Рис богат витаминами и микроэлементами, жизненно необходимыми для здоровья, роста и плодоношения огурцов. Железо, магний, калий, кальций, медь и йод - эти и другие ценные вещества щедро насыщают рисовую воду, превращая ее в настоящий эликсир для ваших зеленых любимцев.
Эффект от такой подкормки:
- Стимуляция роста: Рисовая вода подстегивает рост и развитие огурцов, делая их крепкими и здоровыми.
- Повышение иммунитета: Насыщенная микроэлементами рисовая вода укрепляет иммунитет огурцов, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.
- Обильное цветение: Подкормка рисовой водой стимулирует обильное цветение, закладывая основу для богатого урожая.
- Повышение урожайности: благодаря комплексу питательных веществ, рисовая вода способствует образованию большего количества завязей, что приводит к значительному повышению урожайности.
- Обогащение почвы: Полив рисовой водой не только питает сами огурцы, но и обогащает почву полезными бактериями, создавая благоприятную среду для роста растений.
Ранее мы поделились секретом спасения увядающих огурцов.
Автор: Алия Карачурина
Читайте также
Сад и огород
Чудо-подкормка для огурцов: 2 ингредиента, 5 минут - урожай до октября
Сад и огород
Проверенный рецепт для огурцов: сладкий раствор в 0,5 литра, который навсегда решит проблему пожелтевших листьев
Это интересно
Одна ложка этой подкормки запустит процесс бутонизации у любых цветов: оживут даже хронические «чахлики»
Это интересно
Огурцы обожают эту «кислятину»: рецепт подкормки для богатого урожая