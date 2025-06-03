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Розы будут цвести пышнее с этим «человеческим» напитком: сотня новых бутонов без всякой химии и сложных удобрений

Розы будут цвести пышнее с этим «человеческим» напитком: сотня новых бутонов без всякой химии и сложных удобрений

11:05, 03 июн 2025

Многие любители комнатных растений не подозревают, что обычная минеральная вода из магазина может стать настоящим эликсиром для их зеленых питомцев. Агроном Ксения Давыдова делится секретами использования минералки для подпитки домашних цветов, раскрывая ее удивительные свойства.

Оказывается, магазинная минеральная вода – это кладезь полезных микроэлементов, витаминов и минералов, которые так необходимы для здоровья и пышного цветения комнатных растений. В ее состав входят растворенные соли и биологически активные компоненты, способные стимулировать рост и укреплять иммунитет цветов.

Однако Ксения Давыдова предостерегает: поливать растения чистой минералкой из бутылки нельзя. Такой раствор может быть слишком концентрированным и "сжечь" корни.

Рецепт чудо-удобрения:

Ингредиенты:

  • 1 стакан минеральной воды (негазированной!)
  • 1 литр отстоявшейся воды из-под крана

Приготовление:

Смешайте минеральную воду с обычной водой комнатной температуры.

Применение:
Полейте цветы полученным раствором под корень или тщательно опрыскайте их из пульверизатора.

Важно:

  • Для полива используйте только негазированную минеральную воду. Если же у вас только газированная, дайте ей постоять, чтобы газ вышел.
  • Перед использованием доведите воду до комнатной температуры.

Совет:

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется проводить такую процедуру перед периодом цветения, но не чаще одного раза в месяц.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: цветы розы минеральная вода
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