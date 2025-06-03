Как заставить помидоры обильно цвести и плодоносить: агрономы делятся секретным рецептом подкормки
10:48, 03 июн 2025
Формирование завязей на томатах – это критический период, от которого напрямую зависит количество и качество будущего урожая. В это время растения особенно нуждаются в заботе и подкормке.
Дефицит питательных элементов может привести к печальным последствиям: помидоры могут начать сбрасывать цветы и завязи, а то и вовсе не сформировать их.
Опытные огородники выделяют несколько факторов, негативно влияющих на завязывание плодов:
- Жара. Повышенная температура воздуха (свыше 28°C) в теплице губительна для пыльцы, делая ее стерильной.
- Влажность. Чрезмерная влажность также не способствует образованию завязей.
- Загущенность посадок. Растениям, посаженным слишком близко друг к другу, не хватает места и питательных веществ, что негативно сказывается на плодоношении.
Совет от опытного огородника:
Огородница с многолетним стажем, автор Дзен-канала "Огородные шпаргалки", делится рецептом эффективной подкормки, стимулирующей образование завязей на томатах.
Ингредиенты:
- 2-3 кг стеблей хвоща полевого
- 15 л воды
Приготовление:
- Измельчите стебли хвоща и уложите их в емкость.
- Залейте водой и оставьте настаиваться на 3 дня под солнцем.
- Перед применением разбавьте полученный настой водой в пропорции 1:1.
- Используйте настой для полива томатов под корень.
Применение:
Рекомендуется проводить подкормку томатов настоем хвоща во время цветения и плодоношения.
Помимо подкормки, важно также соблюдать оптимальные условия выращивания томатов: поддерживать комфортную температуру и влажность в теплице, обеспечить растениям достаточное освещение, не допускать загущения посадок.
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