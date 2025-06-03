Дармовой способ избавиться от муравьев и тли: секретные шарики, о которых говорят опытные огородники

10:37, 03 июн 2025

Наступило лето, и дачники с нетерпением ждут щедрых урожаев. Но вместе с теплом на их участках активизируются и вредители, одним из самых коварных из которых является тля.

Многие ошибочно полагают, что именно муравьи, снующие по стволам деревьев и кустарников, наносят вред растениям. На самом деле, муравьи – не враги, а скорее "пастухи" тли. Тля же, в свою очередь, настоящий "зеленый вампир", высасывающий соки из листьев и препятствующий фотосинтезу.

Особенно опасна тля для молодых и ослабленных растений.

Агроном Людмила Шубина делится с дачниками простым и эффективным рецептом борьбы с муравьями и тлей.

Рецепт муравьиных шариков

Смешайте чайную ложку борной кислоты с чайной ложкой сахара. Добавьте в полученную смесь измельченный фарш. Скатывайте из полученной массы небольшие шарики. Разложите эти шарики в местах скопления муравьев.

Как действуют муравьиные шарики

Привлеченные сладким запахом, муравьи тащат шарики в свой муравейник.

Борная кислота, содержащаяся в шариках, действует как яд для муравьев и тли, живущей в их муравейнике.

Преимущества метода

Простота приготовления и применения.

Доступность ингредиентов.

Эффективность против муравьев и тли.

Безопасность для человека и домашних животных (при соблюдении правил применения).

Важно

Не разбрасывайте шарики в местах, доступных для детей и домашних животных.

При работе с борной кислотой используйте перчатки.

При попадании шарика на кожу или слизистую оболочку промойте место водой.

Помните, что профилактика – лучшее средство защиты от вредителей. Регулярно осматривайте свои растения, вовремя убирайте сорняки и опавшие листья, не допускайте загущения посадок.

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Автор: Алия Карачурина