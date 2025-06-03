Дармовой способ избавиться от муравьев и тли: секретные шарики, о которых говорят опытные огородники
10:37, 03 июн 2025
Наступило лето, и дачники с нетерпением ждут щедрых урожаев. Но вместе с теплом на их участках активизируются и вредители, одним из самых коварных из которых является тля.
Многие ошибочно полагают, что именно муравьи, снующие по стволам деревьев и кустарников, наносят вред растениям. На самом деле, муравьи – не враги, а скорее "пастухи" тли. Тля же, в свою очередь, настоящий "зеленый вампир", высасывающий соки из листьев и препятствующий фотосинтезу.
Особенно опасна тля для молодых и ослабленных растений.
Агроном Людмила Шубина делится с дачниками простым и эффективным рецептом борьбы с муравьями и тлей.
Рецепт муравьиных шариков
- Смешайте чайную ложку борной кислоты с чайной ложкой сахара.
- Добавьте в полученную смесь измельченный фарш.
- Скатывайте из полученной массы небольшие шарики.
- Разложите эти шарики в местах скопления муравьев.
Как действуют муравьиные шарики
- Привлеченные сладким запахом, муравьи тащат шарики в свой муравейник.
- Борная кислота, содержащаяся в шариках, действует как яд для муравьев и тли, живущей в их муравейнике.
Преимущества метода
- Простота приготовления и применения.
- Доступность ингредиентов.
- Эффективность против муравьев и тли.
- Безопасность для человека и домашних животных (при соблюдении правил применения).
Важно
- Не разбрасывайте шарики в местах, доступных для детей и домашних животных.
- При работе с борной кислотой используйте перчатки.
- При попадании шарика на кожу или слизистую оболочку промойте место водой.
Помните, что профилактика – лучшее средство защиты от вредителей. Регулярно осматривайте свои растения, вовремя убирайте сорняки и опавшие листья, не допускайте загущения посадок.
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