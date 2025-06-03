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Дармовой способ избавиться от муравьев и тли: секретные шарики, о которых говорят опытные огородники

Дармовой способ избавиться от муравьев и тли: секретные шарики, о которых говорят опытные огородники

10:37, 03 июн 2025

Наступило лето, и дачники с нетерпением ждут щедрых урожаев. Но вместе с теплом на их участках активизируются и вредители, одним из самых коварных из которых является тля.

Многие ошибочно полагают, что именно муравьи, снующие по стволам деревьев и кустарников, наносят вред растениям. На самом деле, муравьи – не враги, а скорее "пастухи" тли. Тля же, в свою очередь, настоящий "зеленый вампир", высасывающий соки из листьев и препятствующий фотосинтезу.

Особенно опасна тля для молодых и ослабленных растений.

Агроном Людмила Шубина делится с дачниками простым и эффективным рецептом борьбы с муравьями и тлей.

Рецепт муравьиных шариков

  1. Смешайте чайную ложку борной кислоты с чайной ложкой сахара.
  2. Добавьте в полученную смесь измельченный фарш.
  3. Скатывайте из полученной массы небольшие шарики.
  4. Разложите эти шарики в местах скопления муравьев.

Как действуют муравьиные шарики

  • Привлеченные сладким запахом, муравьи тащат шарики в свой муравейник.
  • Борная кислота, содержащаяся в шариках, действует как яд для муравьев и тли, живущей в их муравейнике.

Преимущества метода

  • Простота приготовления и применения.
  • Доступность ингредиентов.
  • Эффективность против муравьев и тли.
  • Безопасность для человека и домашних животных (при соблюдении правил применения).

Важно

  • Не разбрасывайте шарики в местах, доступных для детей и домашних животных.
  • При работе с борной кислотой используйте перчатки.
  • При попадании шарика на кожу или слизистую оболочку промойте место водой.

Помните, что профилактика – лучшее средство защиты от вредителей. Регулярно осматривайте свои растения, вовремя убирайте сорняки и опавшие листья, не допускайте загущения посадок.

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Эффективный метод борьбы с муравьями и тлей: аптечное средство, которое работает за 24 часа

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Автор: Алия Карачурина
Теги: муравьи
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