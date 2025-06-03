Отличный урожай капусты: 3 важных фактора, о которых вы должны знать

10:06, 03 июн 2025

Капуста – не только вкусный, но и чрезвычайно полезный овощ, богатый витаминами и микроэлементами. Вырастить крупные кочаны, которыми можно порадовать не только себя, но и близких, совсем несложно, если следовать простым советам опытного агронома Ксении Давыдовой.

Выбираем идеальное место для грядки

Капуста – истинная любительница солнца, поэтому для нее следует отвести самое освещенное место в саду. Оптимальным вариантом будет ровная площадка, где ранее росли картофель, помидоры, лук, горох, фасоль, бобы, огурцы, морковь или сидераты.

Готовим питательную почву

Рыхлая, легкая почва со слабощелочной реакцией (pH 5,5-7) – идеальная среда для роста капусты. Если же ваш участок обладает повышенной кислотностью, необходимо провести известкование, чтобы обезопасить растения от опасного заболевания – килы.

Обеспечиваем правильную подкормку

Для щедрого урожая капусте необходима подкормка, которую можно приготовить своими руками:

1 стакан древесной золы;

3 столовые ложки нитрофоски.

Смешайте эти компоненты, растворите в 10-литровом ведре воды и обильно полейте каждое растение, используя по 2 литра раствора на кочан.

Небольшой секрет: при высадке рассады следите, чтобы не заглубить точку роста, иначе капуста погибнет.

Капуста: не только вкусная, но и полезная

Помимо отменных вкусовых качеств, капуста обладает и неоценимой пользой для здоровья. Она богата витаминами и минералами, укрепляет иммунитет, стимулирует обмен веществ, является профилактическим средством против онкологии и ожирения, а также обладает слабительным эффектом.

Ранее мы поделились рецептом домашней пудры, которая не только отпугнет вредителей от капусты, но и будет безвредна для растений и окружающей среды.

Автор: Алия Карачурина