Отличный урожай капусты: 3 важных фактора, о которых вы должны знать
10:06, 03 июн 2025
Капуста – не только вкусный, но и чрезвычайно полезный овощ, богатый витаминами и микроэлементами. Вырастить крупные кочаны, которыми можно порадовать не только себя, но и близких, совсем несложно, если следовать простым советам опытного агронома Ксении Давыдовой.
Выбираем идеальное место для грядки
Капуста – истинная любительница солнца, поэтому для нее следует отвести самое освещенное место в саду. Оптимальным вариантом будет ровная площадка, где ранее росли картофель, помидоры, лук, горох, фасоль, бобы, огурцы, морковь или сидераты.
Готовим питательную почву
Рыхлая, легкая почва со слабощелочной реакцией (pH 5,5-7) – идеальная среда для роста капусты. Если же ваш участок обладает повышенной кислотностью, необходимо провести известкование, чтобы обезопасить растения от опасного заболевания – килы.
Обеспечиваем правильную подкормку
Для щедрого урожая капусте необходима подкормка, которую можно приготовить своими руками:
- 1 стакан древесной золы;
- 3 столовые ложки нитрофоски.
Смешайте эти компоненты, растворите в 10-литровом ведре воды и обильно полейте каждое растение, используя по 2 литра раствора на кочан.
Небольшой секрет: при высадке рассады следите, чтобы не заглубить точку роста, иначе капуста погибнет.
Капуста: не только вкусная, но и полезная
Помимо отменных вкусовых качеств, капуста обладает и неоценимой пользой для здоровья. Она богата витаминами и минералами, укрепляет иммунитет, стимулирует обмен веществ, является профилактическим средством против онкологии и ожирения, а также обладает слабительным эффектом.
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