Тля боится его, как огня: этот адский эликсир спасет ваш урожай
09:57, 03 июн 2025
В летние месяцы коварная тля атакует наши сады, оставляя на скрученными листья и уничтожая урожай урожай. Агроном Ксения Давыдова делится с читателями секретом мощного средства, которое навсегда отпугнет этих вредителей – огненным настоем красного перца.
Действенное средство против тли
Красный перец, известный своей жгучестью, станет настоящим кошмаром для тли. Опрыскивание растений настоем из него не только уничтожит вредителя, но и послужит стимулятором роста для новых побегов и завязей.
Рецепт средства:
- 3 литра воды
- 1 столовая ложка тертого хозяйственного мыла
- ½ чайной ложки молотого острого перца
Приготовление:
- В емкости приготовьте мыльный раствор, смешав воду с тертым мылом.
- Добавьте в мыльный раствор молотый красный перец.
- Тщательно взболтайте смесь и оставьте настаиваться на 2-3 часа.
- Обработайте пораженные тлей растения, обильно опрыскивая их настоем.
Для верного результата:
- Повторите опрыскивание через 2 дня, чтобы окончательно избавиться от тли.
- Не бойтесь "переборщить" с перцем – он не навредит растениям, а наоборот, станет стимулятором роста.
Важно!
- Используйте только свежий, качественный красный перец.
- Перед применением проведите тест на небольшом участке растения, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции.
Ранее мы поделились простым рецептом экологичного раствора для избавления от тли.
Читайте также:Эффект лучше, чем от магазинной «химии»: 2 ядреных настоя против тли — рекомендует Ксения Давыдова
Автор: Алия Карачурина
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