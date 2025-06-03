Тля боится его, как огня: этот адский эликсир спасет ваш урожай

09:57, 03 июн 2025

В летние месяцы коварная тля атакует наши сады, оставляя на скрученными листья и уничтожая урожай урожай. Агроном Ксения Давыдова делится с читателями секретом мощного средства, которое навсегда отпугнет этих вредителей – огненным настоем красного перца.

Действенное средство против тли

Красный перец, известный своей жгучестью, станет настоящим кошмаром для тли. Опрыскивание растений настоем из него не только уничтожит вредителя, но и послужит стимулятором роста для новых побегов и завязей.

Рецепт средства:

3 литра воды

1 столовая ложка тертого хозяйственного мыла

½ чайной ложки молотого острого перца

Приготовление:

В емкости приготовьте мыльный раствор, смешав воду с тертым мылом. Добавьте в мыльный раствор молотый красный перец. Тщательно взболтайте смесь и оставьте настаиваться на 2-3 часа. Обработайте пораженные тлей растения, обильно опрыскивая их настоем.

Для верного результата:

Повторите опрыскивание через 2 дня, чтобы окончательно избавиться от тли.

Не бойтесь "переборщить" с перцем – он не навредит растениям, а наоборот, станет стимулятором роста.

Важно!

Используйте только свежий, качественный красный перец.

Перед применением проведите тест на небольшом участке растения, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции.

Ранее мы поделились простым рецептом экологичного раствора для избавления от тли.

Автор: Алия Карачурина