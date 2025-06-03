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Тля боится его, как огня: этот адский эликсир спасет ваш урожай

Тля боится его, как огня: этот адский эликсир спасет ваш урожай

09:57, 03 июн 2025

В летние месяцы коварная тля атакует наши сады, оставляя на скрученными листья и уничтожая урожай урожай. Агроном Ксения Давыдова делится с читателями секретом мощного средства, которое навсегда отпугнет этих вредителей – огненным настоем красного перца.

Действенное средство против тли

Красный перец, известный своей жгучестью, станет настоящим кошмаром для тли. Опрыскивание растений настоем из него не только уничтожит вредителя, но и послужит стимулятором роста для новых побегов и завязей.

Рецепт средства:

  • 3 литра воды
  • 1 столовая ложка тертого хозяйственного мыла
  • ½ чайной ложки молотого острого перца

Приготовление:

  1. В емкости приготовьте мыльный раствор, смешав воду с тертым мылом.
  2. Добавьте в мыльный раствор молотый красный перец.
  3. Тщательно взболтайте смесь и оставьте настаиваться на 2-3 часа.
  4. Обработайте пораженные тлей растения, обильно опрыскивая их настоем.

Для верного результата:

  • Повторите опрыскивание через 2 дня, чтобы окончательно избавиться от тли.
  • Не бойтесь "переборщить" с перцем – он не навредит растениям, а наоборот, станет стимулятором роста.

Важно!

  • Используйте только свежий, качественный красный перец.
  • Перед применением проведите тест на небольшом участке растения, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции.

Ранее мы поделились простым рецептом экологичного раствора для избавления от тли.

Эффект лучше, чем от магазинной «химии»: 2 ядреных настоя против тли — рекомендует Ксения Давыдова

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Автор: Алия Карачурина
Теги: тля краснй перец
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