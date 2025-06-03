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Спасите свой урожай брокколи и цветной капусты: 3 главные причины отсутствия завязей и натуральное решение проблемы

Спасите свой урожай брокколи и цветной капусты: 3 главные причины отсутствия завязей и натуральное решение проблемы

09:26, 03 июн 2025

Капризные, но невероятно полезные, брокколи и цветная капуста часто огорчают огородников отсутствием завязей. Давайте разберемся, почему это происходит и как сделать эти культуры радовать нас щедрым урожаем.

Первая причина кроется в некачественном посадочном материале. Недобросовестные продавцы могут подсунуть семена, собранные с растений, которые рано выбросили цветоносы. Такое потомство обречено на слабость и неспособность к образованию плодов. Поэтому так важно приобретать семена только у проверенных поставщиков, тщательно изучая описание сорта и отзывы других покупателей.

Вторая причина – бедная почва. Эти нежные культуры требуют плодородной земли, богатой органикой. Подкормить грядку можно настоем куриного помета (1 л на 20 л воды) или внести минеральные удобрения, следуя инструкциям на упаковке.

Третья причина – неправильный полив. Брокколи и цветная капуста – настоящие водохлебы. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в период активного роста и формирования головок. В среднем им требуется 7 л воды на 1 кв. м. в сутки, а в фазе роста соцветий – 15 л.

Следуя этим простым советам, вы сможете:

  • Обеспечить брокколи и цветную капусту необходимыми питательными веществами.
  • Создать оптимальные условия для развития растений.
  • Получить обильный урожай вкусных и полезных овощей.

Не забывайте: брокколи и цветная капуста – это не только вкусный гарнир, но и кладезь витаминов и минералов. Эти овощи улучшают пищеварение, снижают уровень холестерина, выводят токсины и помогают организму усваивать другие полезные вещества.

Ранее мы поделились несколькими простыми секретами выращивания капусты.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: капуста брокколи
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