Агрономы раскрыли метод, который сделает глинистую почву мягкой и повысит её плодородность в несколько раз

10:57, 04 июн 2025

Плодородная почва – основа богатого урожая. Но годы её использования без внесения питательных веществ могут привести к истощению. К счастью, вернуть земле былую силу не так сложно, как кажется. И сделать это можно без использования навоза.

Агрономы Вячеслав и Юлия, ведущие популярный Дзен-канал "Дачный агроном", делятся секретом преображения даже глинистой почвы в рыхлую и плодородную с помощью сидератов.

Сидераты – природные рыхлители и обогатители почвы

Корни сидератов проникают в глубокие слои почвы, рыхляя её даже лучше, чем лопата. Это улучшает дренаж и доступ воздуха к корням основных культур.

Отмирая, корни сидератов создают структуру, необходимую для плодородной земли. Они становятся своеобразным каркасом, который удерживает влагу и питательные вещества.

Зелёная масса сидератов, перегнивая, обогащает почву органикой. Это служит отличным источником питания для будущих урожаев.

Сидераты для глинистой почвы

Бобовые:

Люпин : обладает мощной корневой системой, которая проникает глубоко в почву, улучшая её структуру.

: обладает мощной корневой системой, которая проникает глубоко в почву, улучшая её структуру. Горох : быстро наращивает зеленую массу, обогащая почву азотом.

: быстро наращивает зеленую массу, обогащая почву азотом. Вика : неприхотлива к условиям выращивания, хорошо рыхлит землю.

: неприхотлива к условиям выращивания, хорошо рыхлит землю. Донник : накапливает в почве азот и другие питательные вещества.

: накапливает в почве азот и другие питательные вещества. Люцерна: оздоравливает почву, борется с сорняками, но максимальный эффект дает через 2-3 года.

Крестоцветные:

Горчица : очищает почву от болезнетворных микроорганизмов, стимулирует рост других культур.

: очищает почву от болезнетворных микроорганизмов, стимулирует рост других культур. Редька масличная : обогащает почву фосфором, калием и серой.

: обогащает почву фосфором, калием и серой. Фацелия: привлекает на участок полезных насекомых, повышает плодородие почвы.

Важно!

Не перекапывайте землю с сидератами! Это разрушит созданную корнями структуру и замедлит разложение зеленой массы.

Заделывайте сидераты в почву за 2-3 недели до посадки основных культур.

Ранее мы рассказывали о нетрадиционном виде мульчирования, получившем название «зеленая мульча».

Автор: Алия Карачурина