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Как вырастить лук по 0,5 кг каждая головка: Агроном Давыдова делится 3 секретами богатого урожая

Как вырастить лук по 0,5 кг каждая головка: Агроном Давыдова делится 3 секретами богатого урожая

10:56, 04 июн 2025

Лук - один из самых популярных и неприхотливых овощей на наших огородах. Но, как и у любого растения, у него есть свои секреты, которые помогут получить щедрый урожай. Сегодня мы поделимся советами опытного агронома Ксении Давыдовой, которые помогут вам вырастить крупные и сочные луковицы.

Секрет 1: рыхлая почва для крупных луковиц

Лук любит легкую, хорошо дренированную почву. Поэтому при подготовке грядки не поленитесь добавить в нее песок и перегной. Это обеспечит доступ воздуха к корням и поможет луковицам вырасти до 0,5 кг.

Секрет 2: защита от луковой мухи

Главным врагом лука является луковая муха. Чтобы защитить свой урожай от этого вредителя, под каждую луковицу при посадке насыпьте немного обычной поваренной соли. Периодически повторяйте эту процедуру, и мухи будут облетать ваши грядки стороной.

Секрет 3: подкормка для богатого урожая

Для подкормки лука Ксения Давыдова рекомендует использовать самодельное удобрение из куриного помета, древесной золы и суперфосфата.

Ингредиенты:

  • Куриный помет - 1 стакан
  • Древесная зола - 1 стакан
  • Суперфосфат (разведенный) - 30 г
  • Теплая вода - 10 л

Приготовление:

  1. Все компоненты смешайте в теплой воде.
  2. Полученной питательной смесью полейте грядки с луком.

Справка: Лук обладает антисептическими свойствами, поэтому его часто используют для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Ранее мы писали о простой подкормке, которая поможет получить впечатляющий урожай лука.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лук советы
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