Этот отход творит чудеса: добавьте 1 литр на ведро, и ваши огурцы будут плодоносить круглый год

10:45, 04 июн 2025

Многие дачники и огородники ломают голову над тем, как повысить урожайность огурцов и обеспечить здоровый и продолжительный плодоносный период. Оказывается, эффективное решение может крыться в самом обыкновенном бытовом отходе - яичной скорлупе.

Агроном Ксения Давыдова открывает простой способ превратить яичную скорлупу в чудодейственную подкормку для огурцов. По её словам, всё, что требуется - измельчить вручную около литра скорлупы на крупные кусочки и оставить их настаиваться в ведре с 10 литрами воды. Примечательно, что скорлупу категорически нельзя превращать в порошок, например, в кофемолке.

Через примерно десять дней, когда состав приобретёт слегка скользкую консистенцию, настой будет готов к применению. Для подкормки одного огуречного куста нужно развести один литр настоя в ведре воды и полить этим раствором корневую систему растения из расчёта около 500 граммов на куст.

Секрет кроется в богатом минеральном составе яичной скорлупы, особенно в высоком содержании кальция. Этот доступный природный компонент улучшает структуру и состав почвы, повышает устойчивость овощных культур к болезням и вредителям, а также стимулирует обильное плодоношение.

Автор: Алия Карачурина