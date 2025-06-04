Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Этот отход творит чудеса: добавьте 1 литр на ведро, и ваши огурцы будут плодоносить круглый год

Этот отход творит чудеса: добавьте 1 литр на ведро, и ваши огурцы будут плодоносить круглый год

10:45, 04 июн 2025

Многие дачники и огородники ломают голову над тем, как повысить урожайность огурцов и обеспечить здоровый и продолжительный плодоносный период. Оказывается, эффективное решение может крыться в самом обыкновенном бытовом отходе - яичной скорлупе.

Агроном Ксения Давыдова открывает простой способ превратить яичную скорлупу в чудодейственную подкормку для огурцов. По её словам, всё, что требуется - измельчить вручную около литра скорлупы на крупные кусочки и оставить их настаиваться в ведре с 10 литрами воды. Примечательно, что скорлупу категорически нельзя превращать в порошок, например, в кофемолке.

Через примерно десять дней, когда состав приобретёт слегка скользкую консистенцию, настой будет готов к применению. Для подкормки одного огуречного куста нужно развести один литр настоя в ведре воды и полить этим раствором корневую систему растения из расчёта около 500 граммов на куст.

Секрет кроется в богатом минеральном составе яичной скорлупы, особенно в высоком содержании кальция. Этот доступный природный компонент улучшает структуру и состав почвы, повышает устойчивость овощных культур к болезням и вредителям, а также стимулирует обильное плодоношение.

Экономное решение для дачи: Эта доступная крупа существенно увеличивает урожайность и здоровье ваших огурцов

Читайте также:

Экономное решение для дачи: Эта доступная крупа существенно увеличивает урожайность и здоровье ваших огурцов
Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы подкормка яичная скорлупа
Читайте также

Огурцы будете собирать до поздней осени, урожаем поделитесь со всеми: ушлые дачники используют 2 аптечных средства — о проблемах с вредителями и заболеваниями забудете
Это интересно
Огурцы будете собирать до поздней осени, урожаем поделитесь со всеми: ушлые дачники используют 2 аптечных средства — о проблемах с вредителями и заболеваниями забудете
Бешеное плодоношение гарантировано: сразу после высадки на грядку нужно полить огурцы этим раствором— 5 таблеток на 1 литр воды
Это интересно
Бешеное плодоношение гарантировано: сразу после высадки на грядку нужно полить огурцы этим раствором— 5 таблеток на 1 литр воды
+150% к урожаю огурцов: секретная подкормка от авторитетных дачников
Это интересно
+150% к урожаю огурцов: секретная подкормка от авторитетных дачников
Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов
Это интересно
Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен