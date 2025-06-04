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Как реанимировать зараженные фитофторозом помидоры за 24 часа и навсегда избавиться от грибка

Как реанимировать зараженные фитофторозом помидоры за 24 часа и навсегда избавиться от грибка

10:43, 04 июн 2025

Фитофтороз – настоящий кошмар любого дачника, ведь это коварное грибковое заболевание способно за считанные дни уничтожить все ваши томаты. Как же уберечь свои драгоценные помидоры от этой напасти? Опытный агроном Ксения Давыдова делится простым, но эффективным рецептом, который поможет вам сохранить урожай.

Сыворотка и йод

Оказывается, для борьбы с этой напастью не обязательно тратиться на дорогие химические препараты. На помощь придет обычная молочная сыворотка, которая найдется на любой кухне.

Ингредиенты:

  • 1 литр сыворотки
  • 1 литр воды
  • 2 капли йода

Приготовление:

  1. Взять 3-литровую банку и налить в нее 1 литр воды.
  2. Добавить сыворотку и 2 капли йода.
  3. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  4. Перелить полученную смесь в пульверизатор.
  5. Обработать все томатные кусты, как больные, так и здоровые, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ка действует средство:

Молочная сыворотка создает на листьях томатов тончайшую защитную пленку, которая препятствует проникновению фитофторы. А йод, являясь природным антисептиком, уничтожает грибок.

Важно:

Если в течение 24 часов после обработки сывороточным раствором улучшений не наблюдается, необходимо дополнительно обработать зараженные растения другим противогрибковым препаратом.

Не стоит использовать для этой цели чистую сыворотку без йода или других противогрибковых компонентов. Она лишь замедлит развитие болезни, но не излечит ее полностью.

Профилактика

Помимо обработки сывороточным раствором, для профилактики фитофторы рекомендуется:

  • Соблюдать правила севооборота.
  • Высаживать устойчивые к фитофторе сорта томатов.
  • Обеспечивать регулярное проветривание теплицы.
  • Избегать чрезмерного полива.
  • Удалять с участка пораженные растения.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры фитофтора
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