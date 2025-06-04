Этот сорняк – настоящая находка: узнайте, как огородники превращают его в мощный раствор для полива помидоров и огурцов

10:36, 04 июн 2025

Июнь - пора, когда огородники прилагают дополнительные усилия для обеспечения обильного урожая томатов и огурцов. Одним из ключевых факторов, влияющих на количество и качество плодов, является своевременная подкормка. Однако не все удобрения одинаково полезны. В этой статье мы раскроем секрет эффективной и доступной подкормки на основе распространенного сорняка.

В самом сердце дачных угодий часто произрастает недооцененный помощник огородников - крапива. Этот, казалось бы, назойливый сорняк на самом деле является кладезем питательных веществ, которые могут сотворить чудеса для роста ваших культур. Автор популярного канала "Сад и дача" делится проверенным рецептом подкормки, главным ингредиентом которого выступает обыкновенная крапива.

Для приготовления подкормки вам понадобится собрать около 8-10 растений крапивы и измельчить их до тех пор, пока не заполните двухлитровую банку. Затем добавьте половину пакетика активных сухих дрожжей и залейте смесь кипятком температурой 40-50°C. Тщательно перемешайте состав и оставьте его на солнечном месте примерно на три дня, чтобы дрожжи активировались и запустили процесс ферментации.

После трехдневного периода отделите крапиву от жидкости. Разведите 250-300 мл полученного раствора в 5 литрах воды и вылейте подкормку под корни ваших томатов и огурцов, предварительно обильно полив растения.

Крапива богата такими питательными элементами, как азот, калий, кальций и железо, которые играют ключевую роль в стимулировании роста, завязывании плодов и их созревании. Эта доступная и натуральная подкормка обеспечит вашим культурам необходимые вещества для обильного урожая.

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Автор: Алия Карачурина